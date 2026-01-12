Курс обвалился "до нуля": экономика страны-союзницы РФ стремительно коллапсирует

Санкции, политический кризис, массовые протесты и рост международного напряжения вызвали историческое обесценивание национальной валюты Ирана, который является последовательным союзником России (в частности Тегеран поставлял оружие кремлевскому режиму). По состоянию на 12 января курс риала впервые достиг 0 евро за 1 риал.

Видео дня

Согласно данным Google Finance, за последние 12 месяцев риал потерял около 96% стоимости. На фоне такого обвала валюты курс 1 евро взлетел до 1,16 млн риалов, тогда как 1 доллара – до 1 млн риалов.

Действительно ли риал стоит 0 евро

Формулировка о том, что риал "стоит 0 евро", является скорее технической. Это условная оценка, которая применяется, когда валюта теряет доверие как средство сохранения стоимости, в результате чего:

курс меньше одной миллионной доли евро или доллара;

евро или доллара; обменные сервисы и финансовые платформы не отображают более шести знаков после запятой.

Так что формально даже в таких условиях валюта имеет ненулевой курс. Однако в практическом обращении ее цена выглядит как "нулевая" из-за округления.

Что происходит в Иране

Ранее еще ни одна национальная валюта официально не котировалась как "0 долларов" или "0 евро". В других странах, переживавших гиперинфляцию, курс оставался формально ненулевым, но измерялся огромными числами(Зимбабве в 2008 году, Югославия в 1993-м и Венесуэла в 2018-2023-х), из-за чего смысл использовать ее в повседневных расчетах просто исчезал.

Особенность нынешней ситуации в Иране заключается в скорости падения. Даже в периоды жестких санкций иранский риал не обесценивался настолько резко за такой короткий промежуток времени – только за год риал потерял примерно на 96% своей стоимости, что свидетельствует не просто о девальвации, а о фактическом крахе валюты как инструмента сбережения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Иране уже более 2 недель продолжаются массовые протесты из-за высокой инфляции и обострения экономического давления. По данным правозащитников, в результате действий силовиков погибло более 500 человек, в том числе и детей – президент США Дональд Трамп предупредил власти страны о возможности "очень серьезного" ответа на агрессию в отношении протестующих.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!