Верховный лидер Ирана впервые признал тысячи погибших во время недавних протестов

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи впервые публично признал, что во время массовых протестов в стране было убито много протестующих. Он сказал о "тысячах убитых" и обвинил в их смертях США.

Между тем иранские правозащитники утверждают, что в результате жестокого подавления беспорядков погибли по меньшей мере более трех тысяч человек. Подробности сообщает ВВС

Хаменеи заявил о "тысячах убитых"

В субботу, 17 января, аятолла Али Хаменеи выступил с речью, в которой впервые признал, что во время протестов в стране погибли тысячи людей. "Виновными" в том, что иранские силовики убивали протестующих, в его интерпретации, оказались США и Израиль.

"Те, кто связан с Израилем и США, нанесли огромный ущерб и убили несколько тысяч человек", – заявил Хаменеи.

Аятолла также назвал президента США Дональда Трампа "преступником" и заявил, что США должны "нести ответственность" за недавние беспорядки.

"Мы считаем президента США преступником за жертвы, убытки и клевету, которые он нанес иранской нации", – сказал глава иранского режима.

Информагентство иранских правозащитников HRANA, базирующееся в США, минимальное количество погибших в результате жестокого подавления протестов властями Ирана оценивают в 3 090 человек. Другие объединения активистов утверждают, что убитых значительно больше. Однако из-за блокировки интернета режимом точные данные получить сложно.

ВВС добавляет, что Трамп на заявления Хаменеи пока не отреагировал.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце декабря протесты в Иране вспыхнули из-за роста стоимости жизни. Впоследствии массовые акции, охватившие всю страну, трансформировались в протест против теократического режима. В ответ силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), полиции и "ополчения" начали силовое подавление протестов, практически сразу начали появляться сообщения о первых погибших среди активистов.

Тем временем Трамп заявил, что США очень сильно ударят по Ирану, если они будут убивать участников протестов. Он также призвал участников протестов не отступать и заверил, что "помощь уже в пути".

Однако 16 января, пока в Тегеране продолжали готовить казни задержанных активистов, президент США заявил, что пока передумал наносить удар по Ирану.

