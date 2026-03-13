"Черти" просто меняют подходы": Гетманцев о дроблении при помощи "ФОП", пенсионной реформе и сроках окончания войны

Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев – один из самых ярких нардепов. Для одних он – жесткий фискализатор, "закручивающий гайки", для других – единственный, кто решается бороться с" мародерами", годами строившими теневые империи.

В большом разговоре для OBOZ.UA Гетманцев рассказал, почему Кабинет Министров медлит с выполнением требований МВФ, как серый бизнес использует ФЛП, почему занялся "социалкой" и каковы перспективы окончания войны в 2026-м.

О борьбе с тенью, ФЛП и прогнозе "финансового коллапса"

– Состоялась парламентская ВСК по схемам ввоза авто в страну без уплаты полного размера таможенных платежей с использованием фальшивых евросертификатов. OBOZ.UA уже неоднократно писал об этой схеме и компаниях, которые, вероятно, принимали в этом участие. Что стало известно по результатам проведения ВСК?

– Это преступная индустрия, где все процессы взаимосвязаны. Обустроены абсолютно криминальные бизнес-процессы, в которых участвует не только таможня, но и правоохранители, и фискалы. То есть это такой большой преступный бизнес, целая индустрия.

Но есть очень простой вопрос, на который мне не смогли ответить в БЭБ. Эти документы не появляются ниоткуда – они появляются из чьих-то рук. Вероятнее всего, это таможня. Там есть конкретный человек: брокер, тот, кто растамаживает, или кто-то другой, но это человек, который предъявляет этот сертификат.

Это чистая 358-я статья Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов. – Ред). Даже не нужно доказывать факт подделки – достаточно факта использования заведомо поддельного документа. Все есть, все зафиксировано. Конкретное лицо предъявило подделку, установлено, что это фальшивка. Таких случаев уже подтверждены десятки тысяч. Так где приговоры? Где хотя бы один приговор по 358-й статье?

Она не является тяжкой, но неотвратимость наказания по ней отобьет любое желание использовать этот инструмент. Ведь вся схема базируется на том, что никого никогда не привлекают к ответственности. И правоохранители не могут мне ответить, почему нельзя наказать хотя бы по этой статье того, кто эту бумажку предъявил.

Поэтому ситуация очень сложная, и она отражает системную проблему. Это не так, что у нас в стране все классно, а только в одной индустрии все так испортилось. Это беда большинства отраслей, связанных с товарооборотом и импортом. Однако именно эта отрасль отличается тем, что каждая машина регистрируется и каждая имеет VIN-код. Проследить движение товара элементарно – было бы только желание.

– Среди участников рынка слышал оценки, что 90% машин ввозится в страну с нарушениями. Неужели ситуация настолько плоха?

– Если сравнить объем продаж легальных операторов с тем, что происходит вне их, то цифры где-то такие: под 90% – это все "серые" схемы, то есть продажа с уклонением от налогов. Тут надо разграничить: если я продам вам собственный автомобиль – это тоже продажа, но не бизнес. А вот когда вы обращаетесь в условный автосалон и покупаете там – это уже бизнес, и часто это "черная" схема. Сейчас мы не всегда можем это четко разграничить, мы этого просто не видим.

– Я так понимаю, что сейчас, если уж и ВСК за это взялась, и бизнес на встречах с главой БЭБ откровенно об этом говорит, можно ожидать перемен?

– Я пока очень осторожно отношусь к позитивным прогнозам относительно работы БЭБ. К сожалению, не вижу результатов, хотя времени прошло уже достаточно. Поэтому я даже давал негативные оценки работе уже нового руководства. Не хочу сгущать краски, возможно, еще не пришло время, но, как по мне, мы уже должны были иметь результаты хотя бы по тем эпизодам, которые передавал Комитет. Мы предоставляли конкретные задокументированные факты по нескольким отраслям: и по дроблению ФЛП, и по выплате низких зарплат. То есть конкретно 212-я статья (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). – Ред).

– Вы несколько недель назад в одном из своих интервью говорили, что в апреле может быть финансовая трагедия. Как бы вы сейчас охарактеризовали наши перспективы стабильно пройти ближайшие месяцы?

– Этот прогноз делался еще до изменения позиции Международного валютного фонда. Действительно, была реальная угроза, что программа не состоится, и в таком случае в апреле нас ждал бы финансовый коллапс. Это правда. Но случилось чудо: МВФ несколько изменил свои подходы.

Собственно, сегодня мы уже не прогнозируем катастрофу в апреле, поскольку программа с МВФ стартовала, а вместе с ней открывается и финансирование от Европейского Союза. Относительно кредита в 90 миллиардов – мы еще не до конца понимаем, в какой форме он поступит, но это в любом случае отсрочивает риски. Это не спасает нас окончательно, а лишь переносит сроки, ведь условия остаются.

В июне нас ждет первый пересмотр программы МВФ. И если мы не выполним уже взятые на себя обязательства, последствия будут серьезными – мы получили об этом четкий сигнал. Возможно, снова случится чудо, я уже боюсь что-то прогнозировать, но в "нормальной картине мира" впереди – серьезная финансовая проблема.

Относительно того, что именно правительство и законодатели должны сделать до июня и после, чтобы избежать коллапса: согласно программе МВФ, согласовано принятие законопроекта о налогообложении цифровых платформ, введение 5% военного сбора на бессрочной основе, а также вопросы по НДС для ФЛП.

– Это непопулярные шаги. Какие шансы, что финансовый коллапс вместе со срывом взятых на себя обязательств не произойдет в июне?

– Это зависит от позиции Кабмина. Пока что правительство сделало все, чтобы это решение не было принято.

Понимаете, когда вы согласовываете что-то с МВФ, а потом не выполняете обязательства даже не на уровне Верховной Рады, а на уровне правительства (потому что законопроект не был внесен до 15 января), вы ставите под сомнение целесообразность этого шага перед всей страной и депутатами. Вы не адвокатируете собственное решение, которое сами же согласовали с МВФ. Я сейчас имею в виду вопрос НДС для ФЛП. Напротив – вы его подрываете. Поэтому все будет зависеть от того, как правительство будет защищать эту инициативу в марте в Верховной Раде. Пока что голосов под это нет.

– Я так понимаю, правительство не очень хочет делать непопулярные шаги. А вы известны как политик, который не боится их озвучивать. Что бы вы сказали об НДС для ФЛП: это нужно или нет? И почему?

– Я считаю, что любые дискуссии стоит начинать только тогда, когда правительство наконец обратится в Раду с соответствующим законопроектом, который они уже несколько раз меняли внутри себя. Единственное, что могу сказать от себя: я буду настаивать, чтобы такое решение не вводили до конца военного положения. Это было моим обещанием избирателям.

– В бюджете заложили 60 млрд грн от детенизации – цифра выглядит очень амбициозно. Возможно ли это без непопулярных шагов, таких как борьба с дроблением бизнеса или усиление налогового давления? Достаточно ли просто искать "серые" схемы?

– Во-первых, я не считаю борьбу с дроблением непопулярной мерой. "Дробильщики" – это представители крупного и сверхкрупного бизнеса, которые во время войны крадут налоги у государства, мимикрируя под малый бизнес без каких-либо на то оснований. Это прямое нарушение принципа справедливости. Поэтому приводить их в чувство – это абсолютно популярная мера, которой я занимаюсь открыто. Я публично называю компании, фамилии этих "мародеров" и обращаюсь в БЭБ и налоговую, контролируя ход этих дел. Сдвиги есть, хоть и не такие быстрые, как хотелось бы.

Относительно 60 миллиардов. Я считаю, что при условии слаженной работы таможни, налоговой и БЭБ мы должны возвращать в бюджет более 200 млрд грн в год. Я подавал соответствующую правку в бюджет. 200 миллиардов – это лишь пятая часть от того, что, по нашим расчетам, находится в тени.

Если напряжемся, мы это сделаем. В 2024-м нам удалось вернуть около 110 млрд. На 2026-й год у нас есть инфляция, рост ВВП на 2% и неплохой темп фискализации. Поэтому 200 миллиардов – цель реальная.

Другое дело, что эти 60 млрд в бюджете заложили сугубо как поступления от таможни. Здесь я большого потенциала на 2026 год не вижу: конкурс на главу таможни еще не прошел, впереди переаттестация. Похоже, Минфин просто бросил нам, "команде детенизаторов", некую кость, чтобы мы не особо на что-то рассчитывали.

Более того, в части налоговой я вижу замедление. Результат прошлого года очень печальный: впервые с 2022-го имеем невыполнение плана на 2,6% (это 33 млрд грн). Это наше общее поражение. Мы видим откат на рынке табака, проблемы в алкогольной отрасли. Даже январь 2026 года, который обычно является "сильным" месяцем, демонстрирует невыполнение.

– Вы связываете это с новым руководством?

– Нет, я связываю это с общими трендами в фискальной части госаппарата. Таможня, налоговая, БЭБ – все должны работать лучше.

– Относительно 200 миллиардов: какие сферы вы считаете наиболее перспективными для вывода из тени? Где сейчас больше всего сосредоточена "черная" экономика и на чем стоит сфокусировать внимание в этом году?

– Знаете, трагедия нашей ситуации в том, что легче назвать отрасли, которые не надо отбеливать. У нас есть Телеком (и то только в части мобильной связи) и банковская сфера. Если же говорить об остальной экономике, то моя проблема с "распаковками" в том, что я просто не успеваю их публиковать. Каждая "распаковка" – это не просто видео, это медийное сопровождение, обращение к правоохранителям и дальнейший контроль. У меня стоит очередь из отраслей, требующих жесткой реакции, но ресурс ограничен.

– То есть создание медийного продукта и публичность – это ваш вынужденный шаг, потому что другие механизмы не работают?

– Именно так. Поверьте, я начинал не с этого. Но мы видим, что практически вся торговля так или иначе находится в тени. Недавно я "распаковывал" рынок цветов – он почти полностью "черный". Мы едва нашли две компании (одна из них иностранная), которые можно назвать условно белыми: там приличные зарплаты и хоть какая-то налоговая нагрузка. Мне же нужно показывать контраст, чтобы люди видели: вот белый бизнес, которому мы жмем руку, а вот – черный.

В продуктовом ритейле ситуация лучше: большая часть там белая, потому что мощные сети вытесняют "чертей" вроде "Маркет Опт", которые до сих пор пытаются выжить благодаря коррупционным связям. Но в целом – вся торговля в тени, и мы отрабатываем каждый эпизод, где имеем конкретные факты.

– В одном из своих видео вы рассказали о бутике, который занимается дроблением. Муж владелицы – топ-налоговик. Коллеги из издания "Телеграф" нашли отель, который оформлен на брата главы Одесского БЭБ Мунтяна, там принимают деньги на карту физлица. Какая может быть реакция на нарушения со стороны правоохранителей и налоговиков, если этими нарушениями занимаются их же родственники?

– "И свет во тьме светит, и тьма не объяла его". Пока мы боремся, у нас есть четкое убеждение: мы победим, пока мы существуем.

Помню наше интервью в кулуарах Верховной Рады – даже год не вспомню, но это было под крики очередного митинга ФЛП, которые в очередной раз "сжигали" меня, требуя отмены РРО. Тогда мы с вами выглядели как чудаки или фантазеры, чьи слова никто не воспринимал серьезно. Ну какая уплата налогов? О чем они вообще?

Но сейчас, в 2026 году, ситуация кардинально иная. Теперь для меня принципиально, что моя деятельность стала популярной. Когда я выхожу с очередной "распаковкой" и показываю "чертей", которые не платят налоги, – меня поддерживают простые люди. Не боты, а реальные граждане и белый бизнес, который наконец начал говорить об этом вслух.

Знаете, когда кто-то из нарушителей пытается заявить, что "Гетманцев их преследует", тот же "Ябко" выгребает в комментариях таких матюков, что мне становится приятно. Мы с вами сломали тренд. Мы развернули общественное мнение на 180 градусов. У них больше нет шансов.

Вопрос только в том, сколько они еще продержатся: полгода, два или пять? Вопрос, какой ценой и смогут ли они отбелиться, или закроются навсегда? Но стратегически мы уже выиграли. Теперь вопрос только в том, как приблизить этот финал и как собрать деньги для страны сегодня, а не послезавтра.

– Последний вопрос на тему дробления. Недавно слышал аргумент от адвоката: "Бизнес всегда будет стараться платить меньше. В законе четко не прописано, где франшиза, а где – дробление. Если правила позволяют это использовать, бизнес будет это делать". Что бы вы ответили на это?

– Это очень простая манипуляция. Ключевым признаком здесь является реальность операции.

Смотрите: если у меня с вами есть реальный договор франчайзинга, я даю вам технологию, бренд, систему снабжения, а вы как ФЛП реально ведете деятельность – никаких вопросов. Но если я просто беру ваш паспорт, регистрирую вас как ФЛП, отдаю документы своему бухгалтеру и она все делает за вас, а мы только имитируем деятельность – это преступление.

Установить это элементарно: достаточно просто поговорить с этими "предпринимателями". Спросить, как он формирует наценку, где покупает товар, какая у него прибыль. В 99 случаях из 100 становится очевидно, что никакого бизнеса там нет, а есть фикция.

Более того, я сейчас борюсь даже не с тонкостями франчайзинга. Мой недавний конфликт с сетью Spar возник не из-за модели бизнеса, а из-за конкретного факта: в магазине на вокзале, где аренда стоит 600 тысяч гривен в месяц, на одной кассе выбивают два чека – один от ФЛП на общей системе, другой от ФЛП второй группы. Какая разница, франшиза это или нет? Один большой магазин не может выдавать два разных чека. Точка.

То же самое в ресторанах. Когда вам приносят два чека (один на кухню, другой на бар) – это и есть классическое дробление. Тут не нужно быть гением юриспруденции. Если вы хотите доказать, что условная "Черноморка" на 30 точек – это один бизнес без каких-либо реальных франчайзи, вы просто общаетесь с их ФЛП и понимаете, что людей там нет, а есть только их фамилии на бумаге. Это элементарная операция для любого сотрудника БЭБ. Было бы только желание работать.

– Ок, кроме мимикрии крупного бизнеса под малый, в прошлом году появились так называемые "дроп-ФОП". Из-за ограничений Нацбанка мошенники и организаторы схем покупают у людей доступ к их ФЛП-счетам для вывода средств. По вашим оценкам, насколько это явление сейчас масштабно?

– К сожалению, Нацбанк пока не владеет вопросом "дропов" в полном объеме. Я заказал у них соответствующий отчет, но им еще нужно провести ряд мероприятий, чтобы оценить эффективность борьбы с этим явлением.

Тем не пока статистика отказов банков в поддержании деловых отношений с ФЛП дает определенное представление: за 2024 год – это 100 926 случаев, в 2025-м – 98 508, а только за январь 2026 года – уже 5 164 ФЛП. Как видим, цифры держатся стабильно высокими. "Черти" просто меняют подходы. По моему мнению, это вопрос исключительно работы правоохранителей. Потому что когда они хотят – они реально могут что-то сделать, а когда не хотят – начинают рассказывать, что им нужна какая-то новая дополнительная статья в Уголовном кодексе.

– Но ведь обычно худшее, что грозит такому "дропу" – это доначисление налогов. Физлица, которые передают свои карты, часто не чувствуют ответственности за то, что их счета используют в мошенничестве или отмывании средств. Не нужна ли здесь уголовная ответственность?

– У нас с правоохранителями разные подходы к этому. Я часто слышал от них тезис, мол, "человек же не знал". А я считаю иначе. Если человек передает свою карту, которую затем используют, например, для финансирования терроризма – он является соучастником.

То, что он не осознавал, что именно за эти деньги где-то заложат бомбу, не снимает с него ответственности. В праве есть понятие эвентуального (косвенного) умысла: человек не желал таких последствий напрямую, но сознательно допускал их или относился к ним безразлично, хотя мог и должен был предвидеть последствия своей противоправной деятельности.

Я убежден: если начать квалифицировать действия "дропов" именно по таким статьям и делать это публично, эта "услуга" настолько подорожает из-за рисков, что она просто исчезнет как явление.

– Относительно закона об отмене обязательной второй подписи: это выглядит как косметическое улучшение бюрократии. Почему вы считаете это решение важным?

– На самом деле оно еще ни на что не повлияло, так как закон даже не подписан президентом – мы приняли его только на прошлой неделе. Но бизнес просил нас об этом пять лет. Мы искали компромисс и в конце концов нашли его: если контрагенты договорились между собой, что им не нужна вторая подпись на определенных документах, то она не будет нужна и налоговой для контроля.

Это существенно облегчает документооборот и бухгалтерский учет. Нет смысла дважды обмениваться бумажками там, где это лишнее. Например, зачем вторая подпись в договорах аренды помещений? Есть факт аренды – и все. Такие услуги вполне могут подтверждаться одной подписью.

Это чистый акт дерегуляции. Но я обратил на него внимание не столько из-за самой сути, сколько из-за того, как тяжело он проходил. Даже за такое популярное решение, о котором умоляли предприниматели, мы едва насобирали 230 голосов. Прошли "на тоненького", с преимуществом всего в пять голосов. Это очень тревожный сигнал – он свидетельствует о том, что дееспособность Верховной Рады сегодня, к сожалению, критически низка.

О пенсионной реформе и прокурорах

– Часто можно услышать, что ваша активность в социальных и пенсионных вопросах – это предчувствие будущих выборов. Объясните тем, кто сомневается: как вы вообще заинтересовались пенсионной реформой и "социалкой", ведь это епархия комитета госпожи Третьяковой?

– Объясню. С 2019 года я работаю над наполнением государственного бюджета, и, как по мне, неплохо. Но люди не до конца понимали, чем именно я занимаюсь. Почему? Потому что публичные финансы в части наполнения бюджета – это для многих абстракция. Она "ни теплая, ни холодная", ее как будто не существует в реальной жизни. Хотя мы понимаем: если не собрать, не обеспечить поступление ресурсов, невозможно было бы и тратить, в стране не финансировалось бы вообще ничего.

Поэтому в конце 2024 года я решил плотно связать эти две стороны публичных финансов в сознании людей. Я хочу, чтобы каждый учитель понял: если он не берет чек в магазине, он собственноручно кладет часть своей зарплаты в карман налоговому уклонисту и коррупционеру, который позволяет тому работать без РРО.

В 2025 году я сделал много, чтобы люди наконец осознали эту прямую связь: налоги – это ваша конкретная зарплата. И пенсии – это только часть того, чем я занимаюсь. Вместе с председателем образовательного комитета Сергеем Бабаком нам удалось поднять зарплаты учителям так, как никогда в истории: с сентября минимальная выплата составит более 20 000 грн. Мы также подняли зарплаты преподавателям вузов.

Сейчас на выходе закон об изменении подхода к обеспечению семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Это полная перезагрузка: повышение выплат, введение института ассистента, право на отдых. Только эта программа требует дополнительных 30 млрд грн к тем 52 млрд, которые уже есть. И эти деньги нужно где-то брать.

Вот здесь и возникает четкое противостояние. Это не конфликт Гетманцева с бизнесом. Это противостояние "схемщиков", черного бизнеса и коррупционеров, паразитирующих на дырах в бюджете, – против учителей, медиков, пенсионеров и людей с инвалидностью, у которых эти деньги просто крадут. И на этой же стороне, вместе со государством, стоит белый бизнес. Потому что мошенники крадут и у условного АТБ, который платит НДС, в пользу какого-то "Маркет Опта", сидящего на дробленых ФЛП.

Я хочу, чтобы люди это поняли. Именно поэтому я занялся социалкой – и занимаюсь ею так же эффективно, как и наполнением бюджета. За 2025 год мне удалось решить в социальной сфере столько вопросов, сколько, пожалуй, никому не удавалось с 2019-го.

– Пенсионная система сейчас в худшем состоянии. Демография катастрофическая, индексация не покрывает реальных потребностей, а большинство пенсионеров получают меньше прожиточного минимума. Вместе с тем существуют "клановые" пенсии по 200 тысяч гривен. Есть ли шансы, что этот созыв успеет внедрить комплексную реформу, и не стоит ли по крайней мере вернуть более высокие ставки ЕСВ для тех, кто хочет уходить на пенсию в 40 лет с заоблачными выплатами?

– Проблема пенсионной реформы в том, что она требует решений – необходимых, но очень тяжелых. Мало кто готов брать на себе такую ответственность. Пенсионная реформа – это дело для государственников, а у нас, к сожалению, в Кабинете Министров слишком много политиков. Они думают о том, какое фото в Instagram соберет больше лайков и каким будет их рейтинг на следующих выборах. Но если ты заботишься о рейтинге, ты не способен думать о будущих поколениях. Эти вещи невозможно совмещать.

Во-вторых, проблема даже не в отсутствии второго (накопительного) уровня. Все сводится прежде всего к необходимости в корне изменить саму солидарную систему. Мы должны отойти от текущей формулы, по которой заработная плата при выходе на пенсию взвешивается на среднюю зарплату по стране не за год, а за последние три года, и таким образом искусственно занижается.

Вместо обещанного коэффициента замещения в 40%, из-за сложной и несправедливой формулы человек теряет до 19% выплат еще на этапе первичного расчета. А затем, за счет манипулятивной индексации, где выплаты привязаны к базе 2017 года, пенсии урезаются фактически до 50%. Это создает огромную несправедливость.

С другой стороны, эта же система порождает те самые "клановые" пенсии. Борьба с ними – это мой постоянный трек. Скажу откровенно: даже с моим авторитетом в парламенте этот вопрос крайне трудно вынести в зал. Правоохранительные кланы очень мощные, у них есть связи в каждой фракции. Во время парламентских дебатов часто находятся "более важные" решения, чем урезание привилегий для силовиков. Но я этот вопрос не заброшу – мы его дожмем.

Пенсия должна состоять из четких частей: базовой, страховой и профессиональной. Но давайте без политических ярлыков: "профессиональная часть" – это фактически аналог спецпенсии. И главный принцип здесь должен быть один: если профессия предполагает более высокие выплаты (из-за вредности или особого статуса), то и отчисления должны быть выше.

Так было раньше, и это единственная справедливая модель. Если государство считает, что прокуроры должны получать больше, то государство как работодатель должно платить за них более высокий ЕСВ. А у нас сейчас парадокс: мы самая бедная страна Европы, но собрали у себя все возможные льготы для "избранных". У них льготы везде: в стаже, в возрасте, в размере выплат и даже в индексации, которая привязана к зарплатам работающих коллег. Должно быть что-то одно: хочешь более высокую пенсию – обеспечь более высокие отчисления, но все остальное (стаж, правила индексации) должно быть единым для всех.

Относительно базовой части: она должна равняться реальному прожиточному минимуму. Я как человек, заботящийся о поступлениях в бюджет, прекрасно понимаю – сейчас на это денег нет. Но мы должны дать людям "дорожную карту". Сказать: сегодня база 5 000 грн, в следующем году – 6 000, и за пять лет мы выйдем на реальный минимум. Ресурс для этого – та самая детенизация, привязанная к конкретным отраслям, а после войны – перераспределение расходов из сектора безопасности.

Второй блок – накопительная пенсия. Тут пытаются "вымутить" схему без дополнительных платежей, но это математически невозможно. Если в солидарной системе уже не хватает денег, то откуда они возьмутся в накопительной без новых взносов? Принцип должен быть простым: обязательный платеж работодателя по умолчанию. Человек может письменно отказаться – это его право, но по умолчанию система должна работать. Для работодателя это не просто бремя, а инструмент повышения привлекательности рабочего места, как это работает во всем мире.

Но чтобы эти деньги не сгорели, нужен фондовый рынок. Именно поэтому я инициировал большую программу жилищного строительства. Это идеальная синергия: "длинные деньги" пенсионных фондов инвестируются в строительство, а люди получают ипотеку на 25 лет под низкий процент. Так мы запускаем экономику и гарантируем сохранение пенсионных накоплений.

– Как вы прокомментируете последнее решение правительства о помощи пенсионерам в 1500 грн, а также распространение программы кэшбэка на топливо?

– То, что уровень пенсионного обеспечения является неудовлетворительным - очевидно всем. Как очевидна и необходимость принятия пенсионной реформы, которая бы сделала начисление и выплату пенсионного обеспечения честной. Поэтому с одной стороны 1500 грн. для пенсионеров является бесспорно нужной, одновременно такие выплаты не могут подменять собой системную пенсионную реформу, от которой уклоняется наше Правительство. Я призываю Правительство заняться прямой своей работой, а не ситуативными "под настроение" решениями. Относительно кэшбека на топливо... я даже не знаю как это комментировать....

Программу, которая себя полностью дискредитировала, которая не приносит никакой пользы экономике расширяют за счет налогов, которые мы собираем с такими проблемами и повышение которых инициирует правительство. При этом я не понимаю что поддерживается именно этим решением? Социально незащищенные слои населения, которые ездят на авто? Бизнес нефтетрейдинга? Это действительно те цели, на которые надо направлять ограниченный финансовый ресурс в воюющей стране?

О прогнозах на 2026-й

– Ваш прогноз о мире в 2026 году многим запомнился. Вы не претендуете на роль провидца, это ваши аналитические оценки. Но остаются ли эти надежды актуальными сейчас, учитывая последние новости из мира и ход переговоров?

– Последние новости, к сожалению, не обнадеживают. Это правда. Возможно, я чуть ли не единственный, кто прямо коммуницирует необходимость мира, признавая при этом: он будет на болезненных и очень тяжелых условиях. Но альтернативы этому решению нет. Мы как лидеры должны иметь достаточно мужества, чтобы принимать решения, которые для нас слишком сложны.

Я знаю, что наша переговорная команда настроена на мир. Понятно, что любые условия не будут поддержаны внутри страны на 100%. Но я убежден: переговорщики должны выторговать максимально благоприятные условия, какие только возможно.

А окончательное решение – мир или война – должны принять не только лидеры. Я полностью поддерживаю заявление президента о референдуме. Вопросы такого уровня должны решаться именно народом. Тем более, если парламент работает откровенно нестабильно.

Мы должны договориться о том, о чем возможно договориться, и дать людям выбор. Решат люди, что нужно воевать дальше – значит, будем воевать. Но если выберут мир, то, как бы кому ни хотелось (а у нас уже появился определенный прослойка, довольная своим статусом во время войны), мы должны подписывать мир. Это единственный выход из ситуации, и социология подтверждает: люди действительно этого хотят.

– Если мира достичь не удастся – долго ли мы сможем держаться на текущих налоговых ставках? Придется ли снова повышать НДФЛ или НДС?

– По-первых, мы будем держаться столько, сколько будет нужно. Это аксиома.

Во-вторых, будем откровенны: у нас нет реального потенциала для дальнейшего повышения налогов. Любое новое повышение не способно перекрыть потребности финансирования безопасности и обороны в том объеме, который нам необходим, особенно с учетом невоенных расходов. Скажу прямо: без помощи международных партнеров нам будет чрезвычайно сложно. Альтернативы этой поддержке на сегодня просто не существует – внутреннего ресурса такого масштаба мы не имеем.

Третий тезис, на котором я настаиваю: тот резерв, который мы имеем за счет детенизации, мы обязаны использовать до того, как вообще начинать какой-либо разговор о новых налогах. Кабмин должен это четко осознать. Ресурсы для детенизации у нас – огромные, и именно это наш главный внутренний рычаг.

– Заработала Национальное учреждение развития (НУР). Вы считаете этот проект очень перспективным. Какие наработки уже есть и чего ждать до конца года?

– Национальное учреждение развития – это проект, который я считаю магистральным для нашего восстановления. Фактически, это аналог немецкого KfW, который поднимал Германию после Второй мировой войны. Учреждение только что заработало: 16 февраля вышло соответствующее постановление Кабмина о переоформлении Фонда развития предпринимательства в НУР.

Если у старого Фонда была узкая зона ответственности (программы вроде "5-7-9"), то НУР будет заниматься восстановлением в целом. Это главный механизм, который должен аккумулировать помощь партнеров и внутренние ресурсы и трансформировать их в деньги для восстановления.

Именно НУР станет фундаментом для нашей большой программы жилищного строительства – того самого "миллиона квартир", о котором мы заявляли. Это не просто пафосное название. Это стимул для строительной отрасли, поддержка социально незащищенных людей и способ заставить деньги, которые сейчас лежат "под матрасами", работать на экономику и приносить доход владельцам. НУР – это инструмент, который должен стать сердцем восстановления страны.

– Хочется завершить на позитиве. Если в этом году таки удастся достичь мира – какое видение будущего вы бы дали украинцам? Что ждет тех, кто вопреки несправедливости остается здесь, работает и платит налоги? Какой ваш месседж веры в завтрашний день?

– Я убежден: мир должен быть синхронизирован с евроинтеграцией. Эти вещи невозможно отделить. Мы должны дожать механизм ускоренного вступления, который сейчас обсуждается с европейскими партнерами.

Мир и евроинтеграция – это залог стабильности, безопасности и благосостояния. Европейское сообщество – это всегда об экономическом росте, и мы видим это на примере всех членов ЕС. Именно поэтому мы туда стремимся. У Украины чрезвычайно привлекательные перспективы на долгосрочное будущее. Главное сейчас – решить этот сверхсложный вопрос мира, чтобы открыть путь к этому будущему.