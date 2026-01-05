Вице-президент Венесуэлы пригласила США вместе работать над 'программой сотрудничества': что известно

Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес заявила про готовність країни до співпраці зі Сполученими Штатами. Заява пролунала на тлі нещодавніх військових дій США та стала помітною зміною риторики офіційного Каракаса. За словами Родрігес, Венесуела прагне "збалансованих і шанобливих міжнародних відносин" зі США та регіоном загалом.

Вона наголосила, що співпраця має ґрунтуватися на міжнародному праві та сприяти мирному співіснуванню держав. Про це повідомляє CNN World.

Делсі Родрігес заявила, що Каракас офіційно запросив уряд США до роботи над спільним "порядком денним співпраці", який, за її словами, буде спрямований на "спільний розвиток у межах міжнародного права". Венесуельська влада, зазначила вона, готова надавати пріоритет мирному діалогу та регіональній стабільності.

У своєму зверненні Родрігес безпосередньо звернулася до президента США Дональда Трампа, наголосивши, що народи обох країн "заслуговують на мир і діалог, а не на війну". Вона підкреслила, що саме таку позицію, за її словами, послідовно відстоює президент Венесуели Ніколас Мадуро.

Віцепрезидентка також заявила, що Венесуела має право на суверенітет, розвиток і безпечне майбутнє, додавши, що країна зацікавлена у відновленні міжнародних відносин на основі взаємної поваги.

Аналітики звертають увагу, що заява Родрігес різко контрастує з її попередніми коментарями, у яких вона засуджувала дії США та звинувачувала Вашингтон у "жорстокому застосуванні сили" та спробах тиску на режим Мадуро.

Поточна риторика Каракаса може свідчити про спробу знизити напруження після останньої ескалації та повернутися до дипломатичних каналів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент США Дональд Трамп висловив не надто завуальовану погрозу Делсі Родрігес – віцепрезидентці Венесуели, яка очолила країну після затримання диктатора Ніколаса Мадуро. Якщо політикиня відмовиться співпрацювати з американською владою, її "спіткає доля, гірша за долю" екслідера країни.

