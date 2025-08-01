Весом почти как мяч для гольфа: в Австралии обнаружили новый вид гигантского насекомого. Фото и видео

Ученые открыли, вероятно, самое тяжелое насекомое в Австралии, весящее чуть меньше мяча для гольфа. Новый вид палочника длиной 40 см, названный Acrophylla alta, был обнаружен на деревьях в высокогорье Квинсленда. По мнению ученых, среда обитания может быть одной из причин его больших размеров.

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Открытие было описано в журнале Zootaxa. В статье отмечается, что палочник, вероятно, тяжелее гигантского роющего таракана, который является эндемиком Квинсленда и в настоящее время является самым тяжелым насекомым континента.

Неожиданное открытие

Как пишет The Guardian, новый вид был обнаружен на большой высоте на плато Атертон на севере штата Квинсленд и ученые заявили, что среда обитания может быть одной из причин его больших размеров.

Профессор Ангус Эммотт, исследователь из Университета Джеймса Кука, рассказал, что сделать открытие помогло сообщение в социальных сетях.

Эммотт рассказал, что его соавтор исследования Росс Коупленд получил фото палочника и "сразу подумал, что это может быть что-то новое".

После многих ночей поисков Эммотт и Коупленд нашли крупную самку между в районе горы Хипипами. Насекомое летало так высоко, что им пришлось использовать длинную палку, чтобы спустить его вниз.

Как только Коупленд увидел самку вблизи, он был уверен, что это новый вид палочника. Они отвезли ее в дом Эммотта на плато Атертон для дальнейшего изучения.

Они держали самку в клетке, кормили ее, а затем собирали ее икру.

"У палочников яйца играют важную роль в диагностике, поэтому у каждого вида яйца немного отличаются", – сказал Эммотт.

По его мнению, Acrophylla alta не была обнаружена ранее, поскольку среда их обитания была слишком труднодоступной.

"Он обитает высоко в кронах деревьев. Поэтому, если только его не настигнет циклон или птица, принесшая его на землю, увидеть его смогут очень немногие", – говорит Эммотт.

Однако среда обитания также может объяснить, почему палочники такие большие, сказал он, добавив, что масса тела может помогать им выживать в холодных условиях "прохладной, влажной среды, где они живут".

Следующим шагом в изучении вида является поиск самца, что оказывается непростой задачей, и не только потому, что самцы тонкие, как палка.

Самцы палочников, как правило, значительно меньше самок и визуально отличаются от них настолько, что в некоторых случаях пары описывались не только как разные виды, но и вообще как принадлежащие к разным родам.

"Вам действительно нужно найти самца, совокупляющегося с самкой. Тогда вы понимаете, что это такое, собираете яйца и можете быть уверены, что они действительно являются одним и тем же", – сказал ученый.

Эксперт по энтомологии из Музея Квинсленда Николь Гантер заявила, что это открытие заполнило пробел в знаниях о биоразнообразии Австралии.

По ее словам, еще многое предстоит узнать о некоторых крупнейших видах насекомых Австралии:

"Австралия обладает огромным биоразнообразием, которое еще предстоит классифицировать и дать научное название".

По ее оценкам, до 70% видов австралийских насекомых в настоящее время не описаны.

"Признание этого вида как отдельного также важно для его сохранения. Мы не можем сохранить вид, если не знаем о его существовании или о том, где он встречается".

Николь Гантер добавил, что этот вид палочника до сих пор был зарегистрирован лишь в небольшом количестве лесных участков во влажных тропиках Квинсленда.

Дальнейшие исследования могут помочь улучшить научное понимание распространения насекомого и любых потенциальных угроз, с которыми сталкивается этот вид.