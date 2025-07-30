'Думал, они меня съедят': украинец нашел 'место базирования' саранчи на Днепропетровщине и ужаснул сеть. Видео

В Украине наблюдается значительное распространение саранчи, особенно в южных регионах. Масштабное нашествие насекомых распространяется на все больше регионов и теперь крупное "место базирования" вредителей обнаружили в Днепропетровской области.

Видео дня

Местный житель выявил тысячи особей саранчи недалеко от Кривого Рога. Об этом он сообщил в социальной сети TikTok.

Насекомые добрались до Днепропетровщины

В последние дни социальные сети в Украине взорвались от сообщений и видеороликов, демонстрирующих беспрецедентное нашествие саранчи. Одно из таких видео, снятое шокированным очевидцем возле Кривого Рога, особенно сильно привлекло внимание. Мужчина наглядно продемонстрировал масштабы проблемы, нехарактерные для нашей страны.

Местный житель решил проверить, действительно ли саранча добралась до Днепропетровской области. Сначала он не заметил никаких признаков нашествия насекомых, однако одна из локаций повергла его в шок.

Очевидец зафиксировал "место базирования" египетской саранчи и был шокирован, какая огромная стая насекомых атакует Украину. Мужчина отметил, что саранча буквально пожирает все вокруг.

Украинцы в шоке от нашествия саранчи

Пользователи TikTok, которые увидели, что египетская саранча массово атакует уже Днепропетровскую область, задавались риторическими вопросами, как бороться с проблемой. Некоторые шутили, что с таким нашествием насекомых может помочь только огнемет.

Угроза для сельского хозяйства

Египетская саранча, известная своей прожорливостью и способностью к миграциям на дальние расстояния, представляет серьезную угрозу для украинского сельского хозяйства. Эти насекомые способны опустошать поля, уничтожая посевы зерновых, овощей и плодовых культур в кратчайшие сроки.

Ученые и аграрии выражают опасения, что нынешнее нашествие может привести к значительным потерям урожая и нанести серьезный экономический ущерб стране. По данным аграрных ведомств и ученых, причиной столь масштабного нашествия стали несколько факторов, включая благоприятные погодные условия (жаркое и засушливое лето), а также, возможно, нарушение экологического баланса в некоторых регионах. Не исключается и миграция саранчи из соседних стран, где также наблюдаются вспышки численности этих вредителей.

Что предшествовало

На территории Украины зафиксировано нашествие крупной саранчи, которое началось на юге и уже охватило некоторые районы Херсонщины, Запорожья, а также замечено в Виннице и Днепре. Специалисты Госпродпотребслужбы советуют аграриям внимательно следить за развитием саранчовых и, в случае большой численности, проводить химическую обработку полей. Однако ученые, в частности профессор Роман Новицкий, не рекомендуют спешить с применением химикатов.

Напомним, в Запорожье из-за нашествия саранчи местные жители начали продавать ее как живой и сушеный корм для рептилий, рыбалки, а также как белковую добавку – по цене от 9 до 15 гривен за штуку.

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