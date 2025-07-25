Украинцы превратили нашествие саранчи в бизнес: как зарабатывают на насекомых

В Запорожье во время нашествия саранчи местные жители начали продавать ее как живой или сушеный корм по цене от 9 до 15 гривен за штуку. Саранчу используют для кормления рептилий, рыбалки и даже как белковую добавку и она уже стала востребованным товаром.

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OBOZ.UA выяснил, как и за сколько реализуют насекомых. Пока аграрии бьют тревогу из-за нашествия саранчи в южных регионах Украины, некоторые предприимчивые жители быстро превратили проблему в бизнес.

В частности, в Запорожье насекомое-вредителя начали продавать на популярных платформах объявлений как корм для рептилий или наживку для рыбалки. Похоже, саранча в Украине неожиданно стала товаром со спросом.

В июле 2025 года появились первые предложения, местные жители Запорожской области, в частности Александровского и Коммунарского районов, выставили на продажу живую, сушеную или даже замороженную саранчу. Цена варьируется от 9 до 15 гривен за штуку, и по условиям объявлений действует только самовывоз. Продавцы позиционируют саранчу как:

живой корм для рептилий (ящерицы, змеи и т.д.);

для рептилий (ящерицы, змеи и т.д.); высокобелковую добавку – ее сушат и перемалывают в порошок;

– ее сушат и перемалывают в порошок; наживку для ловли сома.

Причиной появления такой "продукции" стало масштабное нашествие саранчи в Запорожской области. По официальным данным Госпродпотребслужбы, только в Коммунарском районе площадь заражения вредителем превысила 2900 гектаров. В регионе даже объявляли особый режим реагирования из-за биологической угрозы сельскому хозяйству.

В соцсетях, в частности TikTok, украинцы уже делятся рецептами из саранчи. Чаще всего насекомое предлагают засушить, перемолоть и использовать как белковую добавку. По данным пищевых экспертов, в 100 г сушеной саранчи содержится:

белка – 60-70 г;

60-70 г; жиров – 6-15 г;

– 6-15 г; углеводов – 2-5 г;

– 2-5 г; калорийность – 350-400 ккал.

Такие показатели делают саранчу конкурентом традиционным источникам белка, например мясу или сое. И хотя потребление насекомых в Украине до сих пор воспринимается как экзотика, изменение подхода к еде в мире вполне может открыть новую нишу.

Несмотря на то, что нашествие саранчи считается чрезвычайной ситуацией для агросектора, оно уже стало возможностью для предприимчивых граждан. Кто-то убирает поле от вредителей, а кто-то пакует их в мешки и продает.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в первой половине 2025 года в Украине зарплаты на простых должностях – таких как кассир, грузчик или промоутер – превысили 25 тысяч гривен. Наибольший рост произошел в сфере торговли, строительства, логистики и среди работников без опыта.

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