'Венгрия находится в очень опасной ситуации': Сийярто пожаловался из-за прекращения поставок российских энергоносителей

Венгрия категорически против постановления Европейского Союза о постепенном прекращении импорта российского газа. Будапешт будет обжаловать это решение, поэтому страна оказалась в "опасной и уязвимой" ситуации.

С соответствующими заявлениями выступил министр иностранных дел Петер Сийярто. Глава венгерской дипломатии в четверг, 29 января, в интервью Bloomberg пожаловался на европейских коллег.

Он повторил нарратив своего правительства о том, что Венгрия является страной без выхода к морю и якобы из-за этого ее не должны заставлять сокращать закупки энергоносителей из РФ.

"Венгрия находится в очень опасной, уязвимой ситуации из-за постепенного прекращения поставок российского газа и нефти. Это чрезвычайно вредное решение", – утверждает руководитель МИД.

Сийярто добавил, что Венгрия вынуждена юридически обжаловать вышеуказанное решение ЕС.

Что предшествовало

26 января ЕС окончательно одобрил запрет на импорт природного газа из России – как трубопроводного, так и сжиженного. Это связано с желанием Европы разорвать торговые связи с Москвой после того, как РФ развязала полномасштабное вторжение в Украину.

Соглашение (за которое проголосовали все, кроме Венгрии и Словакии) включает запрет на закупки СПГ у России до конца 2026 года и трубопроводного газа по долгосрочным соглашениям до 30 сентября 2027 года.

