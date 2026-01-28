Выборы в Венгрии опаснее, чем кажется: что поставлено на карту для Украины, ЕС и России и чего ждать, если власть сменится

Парламентские выборы в Венгрии, назначенные на 12 апреля, выходят далеко за пределы внутренней венгерской политики. Это голосование не просто очередной электоральный цикл, а потенциальная точка слома для всей архитектуры европейского единства, поддержки Украины и способности ЕС принимать стратегические решения без внутреннего саботажа. Впервые за почти шестнадцать лет правления Виктора Орбана его партия "Фидес" реально рискует потерять власть, а вместе с ней и монополию на формирование венгерской политической повестки дня.

Видео дня

Социология фиксирует устойчивый и опасный для действующего премьера тренд: новая оппозиционная сила "Тиса" во главе с Петером Мадьяром опережает "Фидес" в большинстве опросов. Разрыв в 10–12 процентных пунктов держится месяцами, что для системы, выстроенной Орбаном под себя, выглядит как серьезный сигнал тревоги. Именно поэтому кампания все больше приобретает черты политической истерии – с поиском внешних врагов, обвинениями во "вмешательстве" и апелляцией к страхам, а не к реальным экономическим проблемам.

Украина в этой кампании играет ключевую роль. Для Орбана она давно превратилась в удобный инструмент внутренней мобилизации. Война, евроинтеграция Киева, тема венгерского меньшинства на Закарпатье – все это используется как элементы одного сценария: переложить ответственность за инфляцию, падение уровня жизни и конфликт с Брюсселем на "внешнюю угрозу". Чем хуже экономическая ситуация в самой Венгрии, тем громче звучат заявления об "украинском вмешательстве" и "угрозе суверенитету".

Эти выборы важны не только для венгров. От их результата зависит, останется ли в Евросоюзе государство, которое системно блокирует помощь Украине, играет в пользу Кремля и демонстрирует, что европейские правила можно игнорировать без последствий. Или же Венгрия начнет медленное, но принципиальное движение назад в Европу.

О том, почему парламентские выборы в Венгрии важны для Украины, ЕС и РФ – в материале OBOZ.UA.

Почему это важно для Украины

Венгрия остается единственной страной ЕС, которая системно блокирует продвижение Украины к членству в Евросоюзе и регулярно тормозит решение о помощи Киеву. Позиция Виктора Орбана имеет не только прагматический, но и выразительный идеологический характер, что все сложнее объяснить рационально. Показательным стало его заявление о том, что "в течение ближайших ста лет Венгрия не позволит Украине вступить в ЕС".

Традиционным аргументом Будапешта является якобы ущемление прав венгерского меньшинства на Закарпатье из-за языкового закона 2017 года. Впрочем, в декабре 2023 года Верховная Рада приняла закон, подготовленный с учетом рекомендаций Совета Европы, который снял все ключевые замечания относительно прав нацменьшинств. Это признали и в европейских институтах, и сами украинские венгры. Несмотря на это, власти Венгрии продолжают эксплуатировать тему и подпитывать антиукраинские настроения.

Венгерское общество сейчас демонстрирует скепсис или умеренное сопротивление вступлению Украины в ЕС, преимущественно из-за страхов относительно финансов, миграции и рисков безопасности войны. Орбану удалось закрепить эти нарративы: по социологии, противников членства Украины в ЕС больше, чем сторонников. В то же время Венгрия не является монолитной. Поддержка или отрицание украинской евроинтеграции сильно коррелируют с тем, за какую партию голосует человек. Например, у сторонников "Фидес" очень высокое противодействие вступлению Украины в ЕС, а у сторонников оппозиционных партий уровень поддержки значительно выше. Это свидетельствует, что проблема заключается не в венгерском обществе в целом, а в политическом курсе действующей власти.

Орбан разыгрывает украинский вопрос... снова

Политическая стратегия Виктора Орбана традиционно строится на поиске врагов. Если раньше это были Сорос, ЛГБТ-сообщество или миграционная политика ЕС, то после 2022 года центральным элементом стала Украина. Она подается как источник угроз – войны, экономической нестабильности, миграции и конкуренции за ресурсы. Для Орбана это прежде всего инструмент внутренней мобилизации, а не вопрос внешней политики.

Украина удобна для этой роли сразу по нескольким причинам: страна в войне, "неудобный сосед" и государство с чувствительной темой венгерского меньшинства. Орбан последовательно формирует образ "осажденной крепости", где Брюссель, международные НПО и теперь уже Украина якобы угрожают суверенитету и демократическим процессам в Венгрии. В такой логике любая критика Будапешта автоматически объявляется внешним вмешательством.

Фактически украинский фактор позволяет Орбану отвлекать внимание от внутренних проблем – инфляции, социального напряжения и экономических вызовов. Накануне выборов эта риторика только усиливается. К традиционным "страшилкам" о вступлении Украины в ЕС добавились обвинения во вмешательстве Киева во внутреннюю политику и поддержке оппозиции. Кампания "Фидес" сводит выбор к примитивной дихотомии "мир или война", где Украина выступает удобным "чужим", независимо от реальных фактов или доказательств.

Сейчас один из главных месседжей кампании "Фидес" звучит так: "В ходе предстоящих выборов "граждане Венгрии смогут решить, хотят ли они мира или войны и позволят ли они (президенту Украины Владимиру) Зеленскому забрать их деньги для поддержки коррумпированного украинского режима". Премьер-министр Венгрии заявил, что "украинская разведка не просто следит за Венгрией, она имеет присутствие в стране через проукраинскую партию "Тиса". Будапешт не допустит угроз суверенитету страны и целостности избирательного процесса. По его словам, речь идет об угрозах со стороны Украины в адрес Венгрии и ее правительства.

Почему это важно для ЕС

Длительное доминирование Орбана в венгерской политике не по душе не только венграм и украинцам, это все больше раздражает истеблишмент ЕС, поскольку он соглашается с диктатором России Путиным о необходимости не вмешиваться Западу в войну в Украине и с мантрами президента США Дональда Трампа о национальном суверенитете внутри ЕС. И вопрос не только в противодействии украинской помощи. Уже давно предметом обсуждения евродепутатов является отклонение Орбана от европейских стандартов демократии, узурпация власти, противопоставление Венгрии политике ЕС и отступление от общеевропейских норм. И уже Эстония открыто призывает приостановить право голоса Венгрии в Совете Европейского Союза за систематические действия против общих интересов Европы.

Брюссель уже не первый год пытается нейтрализовать венгерское вето, предлагая финансовые уступки, замораживая или размораживая средства из европейских фондов, однако эта игра в "кнут и пряник" практически исчерпала себя.

Почему это важно для Путина и даже Трампа

Для Кремля режим Орбана – не просто "дружественное правительство" в ЕС, а стратегический актив системного уровня. В ситуации войны против Украины и длительной конфронтации с Западом Москва нуждается не в союзниках в классическом смысле, а во внутренних блокаторах – государств, способных парализовать коллективные решения Союза изнутри. Венгрия Орбана идеально выполняет эту роль.

Будапешт регулярно тормозит или размывает санкционные пакеты против России. Даже если санкции в конце концов принимаются, сама процедура шантажа и торга работает на Кремль: она демонстрирует слабость европейского единства и дает Москве время для адаптации. Орбан – это постоянное напоминание, что ЕС не является монолитным, а значит, его давление можно пережить. Во-вторых, Венгрия является инструментом легитимации российских нарративов. Когда антиукраинские или "примирительные" по отношению к Кремлю тезисы звучат не из Москвы, а из страны-члена ЕС и НАТО, они приобретают совсем другой вес. В-третьих, для России принципиально важно блокировать европейскую интеграцию Киева. И здесь Венгрия – ключевой рычаг. Реальная цель – не допустить стратегического закрепления Украины в европейских и евроатлантических структурах.

Сохранение власти Орбана – это инвестиция России в долгосрочную эрозию западной модели изнутри. Именно поэтому Москва заинтересована в стабильности его режима. Потому что каждый его политический цикл – это еще один цикл европейских сомнений, задержек и внутренних конфликтов, которые работают против Украины и в пользу Кремля.

Для президента США Дональда Трампа Виктор Орбан олицетворяет ту Европу, которую он готов признавать: Европу национальных лидеров, суверенных решений и скепсиса к наднациональным институтам. Поддержка именно такого режима в Венгрии позволяет Трампу продвигать собственную модель международных отношений, где сильные лидеры договариваются напрямую, а коллективные структуры теряют значение. В этой логике премьер Венгрии удобный союзник, способный подрывать европейское единство изнутри через саботаж стратегических решений. Для Трампа это идеальная модель: слабый, расслоенный Евросоюз легче игнорировать, давить на него тарифами, ультиматумами по безопасности или политическим шантажом.

Почему это важно для венгров

Много лет Виктор Орбан достаточно эффективно смешивал внутреннюю и внешнюю политику. Он поклялся защищать венгров от иммиграции, ислама и ЛГБТ, параллельно провозгласив единство всех этнических венгров, включая тех, кто живет в соседних странах. Пропаганда проекта Великой Венгрии – одна из главных составляющих успеха друга Москвы. Орбан умело играет на струнах души каждого венгра, напоминая, что когда-то Венгрия была мощным европейским государством, которое уважала вся Европа и которое имело огромные территории. Разжигание национализма и заявления о "коварных иностранных врагах", против которых надо сплотиться, нетерпимость к иноверцам и гомофобия под видом семейных ценностей помогли ему победить на выборах. Довольно долго эти факторы приносили успех Виктору Орбану, но в последнее время что-то сильно изменилось в его восприятии венграми.

В последние годы произошло огромное сокращение социальных выплат вместе с повышением налогов, чтобы преодолеть дефицит бюджета. В то время, как правительство обещало, что "2025 год будет фантастическим", эти заявления выглядят пустыми после того, как то же самое Орбан произносил и по 2023 и 2024 годам. Инфляция, слабый форинт, высокие цены – все это венгры чувствуют все больше. Проблемы в экономике, коррупция, авторитарные методы управления и противоречивые реформы создали внутри Венгрии значительную прослойку недовольного общества. На этом фоне почти союз с Кремлем и открытая вражда с Брюсселем с намеком на выход из ЕС – все это еще больше раздражает людей.

Мадьяр и "Тиса": первый системный вызов Орбану

В Венгрии в последнее время состоялись многотысячные антиорбановские митинги с требованием отставки премьер-министра. Их организатором стала оппозиционная партия "Тиса" (TISZA - "Уважение и свобода") во главе с депутатом Европарламента Петером Мадяром. Он открыто заявляет о намерении положить конец 16-летнему правлению Виктора Орбана и вернуть Венгрию в "сильную Европу". Популярность Мадьяра стремительно растет, в частности благодаря жесткой критике связей власти с Кремлем.

"Тиса" – новая политическая сила, сформировавшаяся в 2023–2024 годах, но уже стала первым реальным вызовом Орбану за годы его доминирования. Сам Мадьяр – 43-летний юрист из влиятельной политической семьи, который в молодости присоединился к "Фидес", но сейчас позиционирует себя вне традиционного разделения на "левых" и "правых". Его ключевой месседж – восстановление правового государства и европейских принципов.

Мадьяр системно обвиняет Орбана в создании "государства семьи и друзей", где правительство, суды, медиа и бизнес работают как механизм удержания власти. По его словам, речь идет не просто о централизации, а о полной зависимости страны от политической воли одного человека. Во внешней политике Мадьяр четко называет Россию государством-агрессором, хотя занимает осторожную позицию относительно военной помощи Украине, подчеркивая ограниченные ресурсы Венгрии. В вопросе евроинтеграции Украины Мадьяр также имеет умеренную позицию. Он не против самого вступления как Орбан, но не поддерживает ускоренный вариант такого развития событий. В то же время он выступает за политическую, экономическую и гуманитарную поддержку Киева и возвращение Будапешта к европейскому консенсусу.

В отличие от Орбана, Мадьяр не эксплуатирует тему венгерского меньшинства в Закарпатье, признавая, что конфликт на этой основе вредит самим венграм. Он выступает за спокойный диалог с Украиной, что потенциально означает снижение напряжения в гуманитарных и пограничных вопросах.

Сценарий "президентского отступления"

На фоне роста рейтинга оппозиции Виктор Орбан, по данным Bloomberg, рассматривает возможность перехода на пост президента Венгрии с одновременным расширением ее полномочий. Формально Венгрия является парламентской республикой, а президент выполняет преимущественно церемониальные функции. Впрочем, эта должность позволяет накладывать вето на законы, обращаться в Конституционный суд и влиять на законодательный процесс. Президент избирается парламентом на пять лет, и сейчас эту должность занимает лояльный к Орбану Тамаш Шуйок.

В декабре 2025 года парламент уже принял закон, который усложняет отстранение президента, передав ключевую роль Конституционному суду. В оппозиции предполагают, что это подготовка к более глубокой президентской реформе. Орбан может перейти на эту должность независимо от результата выборов: в случае победы "Фидес" — сосредоточиться на внешней политике, а в случае поражения – использовать президентские полномочия для сдерживания правительства Мадьяра и блокирования быстрого возвращения Венгрии к полноценной интеграции с ЕС.

Впрочем, такой сценарий несет серьезные риски: его могут воспринять как попытку обойти волю избирателей и удержать власть любой ценой – даже ценой политической легитимности.

Для России падение режима Орбана – большая потеря

Виктор Орбан длительное время использует украинский фактор для того, чтобы победить на выборах. Ранее он говорил о защите венгров в Украине, украинском законе, языке и образовании, требовал изменить эти нормы и на этом делал упор. Когда четыре года назад были выборы в Венгрии, Орбан использовал снова такой украинский фактор и он пугал всех войной, хотя тогда его власть уже шаталась. Тогда оппозиция пыталась объединиться, но шоковая тактика Орбана сработала, хотя он потерял возможности для конституционного большинства. Но сегодня ситуация кардинально изменилась – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

По мнению эксперта, сейчас впервые за много лет Орбан стоит перед реальной угрозой потерять власть. Эту угрозу олицетворяет оппозиционер Мадьяр и его молодая партия, которая разоблачает коррупцию власти. Мадьяр категорически не согласен с тезисами Орбана относительно Украины, РФ и ЕС.

"Орбан воюет как с Украиной, так и с Европейским Союзом, но венгерское общество все же против такого развития событий. еще один фактор – экономические проблемы и коррупционные расследования, которые создают впечатление кризисной ситуации для Орбана", – подчеркивает Леонов.

Орбан неоднократно демонстрировал пророссийскую позицию во время голосований в Совете ЕС, блокировал вступление Швеции в НАТО и пытался использовать Украину для своих политических целей.

"Как минимум, если Орбан уйдет, это станет серьезным укрепляющим фактором в ЕС. В отличие от премьера Словакии Фицо или премьера Чехии Бабиша, Орбан не готов соблюдать правила ЕС, нарушая различные внутренне европейские правила и срывая общеблоковый консенсус. В то же время, победа оппозиции могла бы восстановить нормальные отношения и демократические практики в Венгрии, обеспечить официальное снятие блокирующего фактора и повысить единство ЕС.", – замечает Леонов.

Что касается российского фактора во время венгерских выборов, то он будет ощутим, учитывая ценность для Кремля такого "ресурса" как Орбан. Безусловно, Орбан – единственный лидер европейской страны с открыто пророссийской позицией. Его политика способствовала влиянию России на решения ЕС, но смена власти в Будапеште способна рассыпать эту ось противодействия.

"Таким образом, ослабление Орбана – это шанс для ЕС и Украины наладить конструктивное сотрудничество с Венгрией, а также уменьшить внешнее влияние России", – отмечает Леонов.