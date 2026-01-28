'Пока мы в правительстве, Украина не будет членом ЕС': Сийярто сделал провокационное заявление о выборах в Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз заявил, что пока правительство премьера Виктора Орбана у власти, Украина не станет членом Европейского Союза. При этом он сделал провокационное заявление о выборах в Венгрии, которые должны состояться 12 апреля. По словам Сийярто,если венгры проголосуют за партию "Тиса", которая поддерживает членство Украины в ЕС, то они приведут войну в свою страну.

Об этом Сийярто написал в соцсетях. Он заявил, что Украина втянет Венгрию "в свою войну", если вступит в Евросоюз.

Сийярто цинично согласился со словами главы МИД Украины Сибиги о том, что Венгрия является единственным препятствием для членства Украины в ЕС.

"Это абсолютная правда. Пока мы у власти, Украина точно не станет членом Европейского Союза, потому что украинцы принесут войну в ЕС и таким образом втянут нас в свою войну. Деньги европейских народов, включая венгерский народ, будут вывезены в Украину, наши фермеры будут разорены, а украинская мафия будет использовать нас как ворота. Пока мы у власти, ничего из этого не может произойти", – повторил глава МИД Венгрии.

Сийярто в очередной раз попытался втянуть Украину во внутриполитический дискурс своей страны. Он заявил – если на выборах победит оппозиционная Орбану партия "Тиса", она "немедленно даст зеленый свет вступлению Украины в ЕС", что втянет Венгрию в войну.

"Из этого легко понять, почему украинцы были заинтересованы в победе партии Тиса. Итак, 12 апреля вопрос стоит так: мир или война? Венгрия или Украина?", – написал Сийярто.

Что предшествовало

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Венгрия является единственным препятствием для членства Украины в ЕС. Также он назвал премьер-министра Виктора Орбана угрозой для своего народа.

По словам главы МИД, правительство Орбана блокируя вступление Киева в Евросоюз, наказывает тех венгров, которые живут в Украине. Он таким образом блокирует приобщение части венгерского народа к общему европейскому пространству.

Также Сибига раскритиковал попытки правительства Орбана искусственно втянуть Украину во внутренние вопросы Венгрии и сделать фактором в избирательной кампании.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко раскритиковал венгерского премьера Виктора Орбана, сравнив его с приспешником Адольфа Гитлера. По словам Сибиги, блокируя вступление Украины в Европейский Союз, Орбан совершает преступление против своего народа и против Европы.

