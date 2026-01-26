ЕС окончательно запретил импорт газа из России: названа официальная дата

Европейский Союз (ЕС) окончательно одобрил запрет на импорт природного газа из России – как трубопроводного, так и сжиженного (СПГ). Запрет вступит в силу до конца 2027 года.

Видео дня

Об этом сообщили в Совете ЕС. Отмечается, что запрет поддержало большинство стран ЕС – против проголосовали Венгрия и Словакия.

"Сегодня 27 государств-членов ЕС официально приняли постановление о постепенном прекращении импорта российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС. Новые правила также включают меры по эффективному мониторингу и диверсификации энергоснабжения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение приняли в рамках стратегии REPowerEU, которая заключается в прекращении зависимости ЕС от российских энергоресурсов.

"С сегодняшнего дня энергетический рынок ЕС будет сильнее, устойчивее и диверсифицированным. Мы отказываемся от пагубной зависимости от российского газа и делаем важный шаг к созданию автономного Энергетического союза в духе солидарности и сотрудничества", – заявил министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Михалис Дамианос, чья страна председательствует в ЕС с 1 января.

Что будет дальше

Решение должны опубликовать в Официальном журнале ЕС.

Решение вступает в силу через день после публикации.

Запрет начнет действовать через шесть недель после вступления в силу .

. Чтобы уменьшить влияние на цены и рынки для действующих контрактов будет действовать переходный период: запрет на импорт СПГ начнет действовать с 1 января 2027 года, а на трубопроводный газ — с осени 2027 года .

. В дальнейшем в Еврокомиссии планируют ввести постепенное прекращение импорта российской нефти до конца 2027 года.

Проверки и наказания

Чтобы предотвратить попадание российского газа в ЕС, прежде чем разрешить импорт газа, будет проверяться страна его добычи. До 1 марта 2026 года европейские страны должны будут подготовить национальные планы диверсификации поставок газа и определить потенциальные проблемы с замещением российского газа.

Несмотря на то, что две страны – Венгрия и Словакия – проголосовали против запрета, он будет действовать непосредственно во всех странах Евросоюза. А несоблюдение новых правил может привести к серьезным штрафам:

для физических лиц – не менее 2,5 миллиона евро ;

; для компаний – не менее 40 миллионов евро или 3,5% от общего ее годового мирового оборота или 300% от предполагаемого оборота транзакций.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал об исследовании Bloomberg, согласно которому в январе доходы России от налогов на нефть и газ могут упасть практически вдвое по сравнению с прошлогодним показателем. Это станет следствием санкций, в частности – снижения цен на российские энергоресурсы, а также укрепления рубля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!