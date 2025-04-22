Ватикан показал первое посмертное фото Папы Римского: когда пройдут похороны

Утром 22 апреля Ватикан опубликовал первые снимки усопшего Папы Римского Франциска, сделанные во время обряда подтверждения его смерти. Понтифик скончался 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет.

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На фото видно, что Папа покоится в открытом гробу, а возле него молится старший чиновник Ватикана, кардинал Кевин Фаррелл. Об этом пишет The Telegraph.

Кадры были сделаны в понедельник, 21 апреля, всего через несколько часов после смерти Папы. Именно тогда, согласно церковному протоколу, официально подтверждена смерть понтифика.

Известно, что Папа Франциск умер в возрасте 88 лет из-за инсульта и сердечной недостаточности, официально сообщили в Ватикане в понедельник вечером. Кардиналы уже собрались на первое совещание, чтобы согласовать дату похорон. После этого начнется процесс подготовки к конклаву — избрание нового главы Католической церкви, которое должно состояться в течение трех недель.

Как стало известно OBOZ.UA от источников, президент Владимир Зеленский готовится к поездке в Рим, как только будет известна дата погребения понтифика. Как известно, церемония проходит в течение 9 дней после смерти.

Издание Reuters отметило, что похороны Папы Франциска состоятся в субботу, 26 апреля, в 10:00 утра по местному времени, по Киеву – в 11:00, в базилике Святого Петра.

До похорон тело понтифика будет лежать в соборе Святого Петра для публичного прощания.

Как сообщал OBOZ.UA, с 14 февраля Папа Римский Франциск находился в больнице в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. 23 марта, после пяти недель лечения, Папу выписали, и он вернулся в свою резиденцию в Доме святой Марты. В этот день он впервые появился на публике после госпитализации.

20 апреля Франциск по случаю Пасхи обратился к верующим всего мира (полный текст вместо понтифика провозгласил церемониймейстер папских богослужений Диего Равелли). В этой речи, которая стала последней, Папа Римский упомянул о войне в Украине.

В Ватикане сообщили, что глава Святого Престола скончался от мозгового инсульта. Он впал в кому и перенес необратимый кардиоциркуляторный коллапс.

Франциск оставил завещание, в котором заявил о жертвовании страданий, выпавших в последние годы его жизни, "за мир в мире и братство между народами". Религиозный лидер также дал распоряжение о его захоронении.

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