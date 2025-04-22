'За мир в мире и братство между народами': Ватикан обнародовал духовное завещание Папы Франциска

Папа Римский Франциск оставил завещание, в котором заявил о жертвовании страданий, выпавших в последние годы его жизни, "за мир в мире и братство между народами". Религиозный лидер также дал распоряжение о его похоронах.

Видео дня

Текст завещания обнародовала пресс-служба Святого Престола на сайте Vatican News. Папа начал его со своего давнего девиза "Miserando atque Eligendo". Это цитата проповеди святого Беды Преподобного о том, как Иисус взглянул на таможенника Матфея, сжалился над ним и призвал к себе. Фраза с латинского приблизительно переводится как "Помилованный и призванный" или "Смилосердившись – избрал".

"Чувствуя, что приближается запад моей земной жизни, и с живой надеждой на Жизнь Вечную, хочу выразить свою заветную волю только относительно места моего погребения", – написал Франциск.

Он хотел, чтобы его похоронили в Папской Базилике Санта Мария Маджоре в Риме – святыне, с которой его связывает личная вера. Там он традиционно молился в начале и конце каждого апостольского путешествия.

Гробницу Папа Римский просил разместить между Капеллой Павла и Капеллой Сфорца. Гробница должна быть простой, без особых украшений, только с надписью "Franciscus".

"Расходы на подготовку к моему погребению будут покрыты за счет благотворительного пожертвования, которое я распорядился передать Папской базилике Пресвятой Девы Марии, о чем дал соответствующие поручения..." – добавил понтифик.

"Пусть Господь даст заслуженную награду тем, кто меня любил, не переставая молиться за меня. Страдания, выпавшие на мою судьбу в последней части моей жизни, я жертвую Господу за мир в мире и братство между народами", – закончил Франциск, в мире Хорхе Марио Бергольо, свое завещание.

Полный текст:

Как сообщал OBOZ.UA:

– Папа Римский Франциск умер утром 21 апреля в возрасте 88 лет.

– С 14 февраля он находился в больнице в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. 23 марта, после пяти недель лечения, Папу выписали, и он вернулся в свою резиденцию в Доме святой Марты. В этот же день он впервые появился на публике после госпитализации.

– 20 апреля Франциск по случаю Пасхи обратился к верующим всего мира (полный текст вместо понтифика провозгласил церемониймейстер папских богослужений Диего Равелли). В этой речи, которая стала последней, Папа Римский вспомнил о войне в Украине.

– В Ватикане сообщили, что глава Святого Престола скончался от мозгового инсульта. Он впал в кому и перенес необратимый кардиоциркуляторный коллапс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!