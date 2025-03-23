Папа Римский впервые появился на публике после госпитализации: что известно о его состоянии

В воскресенье 23 марта Папа Римский Франциск вернулся в Ватикан после пятинедельной госпитализации с двусторонней пневмонией. Понтифик впервые появился на публике с 14 февраля, прежде чем его выписали из римской больницы Джемелли.

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Автомобиль, в котором везли понтифика, сделал небольшой крюк у базилики Санта-Мария-Маджоре, где Франциск часто бывает. Об этом сообщает Reuters.

Несмотря на возвращение из больницы, врачи заявили, что ему все еще потребуется много времени для полного выздоровления. Они прописали еще два месяца отдыха в Ватикане и сказали Папе избегать больших или напряженных встреч.

Непосредственно перед тем, как покинуть больницу, Франциск улыбнулся и помахал рукой группе людей, собравшихся снаружи. Он передвигался в инвалидной коляске, как и в течение нескольких лет. Папа появился всего на несколько минут.

Франциска видели публике только один раз во время его пребывания в больнице, на фотографии, опубликованной Ватиканом на прошлой неделе, на которой понтифик молится в часовне больницы. Обычно Франциск приветствует людей на площади Святого Петра каждое воскресенье в полдень и произносит краткую молитву. Он не мог сделать этого с 9 февраля, до того, как попал в больницу.

Напомним, Папа Римский Франциск намерен оставаться на своей должности в ближайшие годы, несмотря на ухудшение состояния здоровья. В частности, он утвердил новый трехлетний процесс реформ в католической церкви.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск медленно восстанавливает свое здоровье после нескольких недель госпитализации. Не исключено, что после кислородной терапии понтифику придется заново научиться говорить.

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