В Ватикане назвали официальную причину смерти Папы Франциска

В Ватикане озвучили официальную причину смерти Папы Римского Франциска – он скончался от мозгового инсульта. Понтифик впал в кому и перенес необратимый кардиоциркуляторный коллапс.

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Его не стало в понедельник, 21 апреля, в 7:35, в Доме святой Марты в Ватикане. Об этом сообщил информационный портал Святого престола Vatican News.

Отмечается, что причину смерти заверил в свидетельстве профессор Андреа Арканджели, директор Дирекции здравоохранения и гигиены Ватикана.

В медицинском документе указано, что Папа Римский Франциск страдал от острой дыхательной недостаточности при двусторонней мультимикробной пневмонии, множественных бронхоэктазов, артериальной гипертензии и сахарного диабета II типа.

Управление литургических празднований в Ватикане в официальном заявлении сообщило, что тело понтифика положили в гроб. Обряд удостоверения смерти возглавил кардинал Кевин Фаррелл.

Ранее специалисты больницы Джемелли, где Папа Римский Франциск проходил лечение, назвали предварительную причину – поражение мозга, вероятно, инсульт. При этом они подчеркнули, что смерть наступила спокойно и без явной связи с его болезнями дыхательной системы.

Ранее сообщалось, что утром 21 апреля в возрасте 88 лет умер Папа Римский Франциск – первый иезуитский понтифик, первый Папа из Латинской Америки. С 14 февраля Франциск находился в больнице в тяжелом состоянии, хотя накануне появился перед верующими по случаю Пасхи и в своей речи вспомнил о войне в Украине.

Сначала его госпитализировали с бронхитом, но в больнице его состояние ухудшилось: у Папы обнаружили полимикробную инфекцию дыхательных путей. Поэтому в Ватикане заявили о "сложной клинической ситуации" со здоровьем понтифика.

Ранее OBOZ.UA писал, что делают в Ватикане после смерти Папы и как выбирают нового патриарха. Этот процесс имеет давние традиции и глубоко символическое значение для христиан всего мира.

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