В Венгрии начали расследование связей бывшего главы МИД Сиярто с Россией, — "Мадьяр"

В Венгрии начали расследование возможных связей бывшего министра иностранных дел Петера Сиярто с Россией. О начале проверки сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр, который ранее называл действия экс-министра "государственной изменой".

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Об этом Мадьяр заявил во время пресс-конференции, сообщает Telex.

Мадьяр подтвердил начало расследования

Во время общения с журналистами премьера спросили, действительно ли власти начали обещанное расследование в отношении деятельности Петера Сиярто.

Мадьяр ответил утвердительно, однако отказался раскрывать подробности, объяснив это тем, что дело содержит много засекреченных материалов и документов Министерства иностранных дел.

По его словам, он не хочет влиять на ход расследования, а вся информация будет обнародована после завершения необходимых процессуальных действий.

Причиной стали записи разговоров с Лавровым

Сиярто оказался в центре скандала после того, как в начале этого года в сети появились аудиозаписи его разговоров.

На них тогдашний глава венгерского МИД докладывал министру иностранных дел России Сергею Лаврову о ходе внутренних заседаний Европейского Союза и предлагал содействовать смягчению санкционной политики в отношении Москвы.

Сам Сиярто тогда заявил, что речь шла лишь о "рутинной дипломатической коммуникации".

Мадьяр назвал действия экс-министра государственной изменой

Петер Мадьяр ранее заявлял, что содержание обнародованных записей содержит признаки государственной измены со стороны бывшего главы внешнеполитического ведомства.

По его мнению, эти обстоятельства требуют полного и беспристрастного расследования, которое уже начали компетентные органы. На данный момент венгерские власти не разглашают никаких подробностей о ходе следствия.

Напомним, в конце марта в сети была опубликована аудиозапись телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его венгерским коллегой Петером Сийярто. В ходе беседы представитель Кремля просил содействовать снятию антироссийских санкций.

Также глава МИД Венгрии Петер Сийярто мог информировать Кремль о внутренних обсуждениях, которые велись среди членов Европейского Союза. Он, по данным источников The Washington Post, мог в течение нескольких лет использовать перерывы в заседаниях, чтобы передавать Сергею Лаврову содержание разговоров европейских политиков.

Сам Сийярто заявлял, что никогда не служил интересам России. Однако при этом он поддерживал связи со страной-агрессором и неоднократно ездил в Москвус официальными визитами. Также венгерский политик часто выступал против военной помощи Украине.

Как сообщал OBOZ.UA: в начале апреля группа журналистов-расследователей получила еще один перехваченный разговор между министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ней венгерский политик согласился направить Лаврову через посольство Венгрии в Москве документ о вступлении Украины в ЕС.