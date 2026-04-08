'Я немедленно это сделаю': медиа получили подтверждение того, как Сийярто сливал Лаврову документы ЕС

Группа журналистов-расследователей получила еще один перехваченный разговор между министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В нем венгерский политик согласился прислать Лаврову через посольство Венгрии в Москве документ о вступлении Украины в ЕС.

Об этом сообщило издание Vsquare. Оно опубликовало запись разговора политиков, где они также обсуждали вопросы нацменьшинств в Украине.

Из записи видно, что Лавров интересовался документом о переговорах по вступлению Украины в ЕС и уточнил, что решающую роль в этом сыграл вопрос языка национальных меньшинств в Украине.

"Слушайте, я также хотел позвонить и узнать о компромиссе, которого вы достигли с Европейским Союзом относительно начала переговоров о вступлении Украины. И были сообщения, что решающую роль сыграл язык национальных меньшинств", – сказал Лавров.

Далее он сказал, что пытается получить именно этот документ, на что Сийярто заверил, что отправит этот документ через посольство Венгрии в Москве.

Лавров: "Хорошо, Петр, если вы можете прислать мне документ, я буду благодарен".

Сийярто: "Я немедленно это сделаю. Я отправлю это в свое посольство в Москве, и мой посол перешлет это вашему руководителю аппарата, и тогда оно будет в вашем распоряжении".

Главной темой, которая волновала обоих министров иностранных дел, были права меньшинств в Украине, которые долгое время рассматривались как повод Кремля для оправдания военных действий не только против одного соседа, но и везде, где проживают этнические русские или русскоязычные. Поэтому из записи видно, что Лавров утверждает, что "Украина должна уважать права всех нацменьшинств", с чем венгерский политик соглашается, аргументируя, что"не может быть дискриминации", потому что если "существует дискриминация в отношении кого-то, завтра она может стать дискриминацией в отношении других".

Лавров: "Сообщалось, что формулировка говорит о том, что Украина должна уважать права всех национальных меньшинств".

Сийярто: "Абсолютно. Это именно тот случай, потому что, знаете, моя позиция заключается в том, что когда речь идет о национальных меньшинствах, – хотя, конечно, я защищаю венгров, – но не может быть дискриминации, потому что если существует дискриминация в отношении кого-то, завтра она может стать дискриминацией против другого".

Высокопоставленный чиновник ЕС заявил изданию Vsquare "с 99-процентной уверенностью", что документ, который Сийярто обещал прислать Лаврову, был рамочным документом для переговоров, который в то время уже был публичным. "Я не понимаю, почему Лавров вообще играл с ним в эту игру. Этот рамочный документ является публичным".

Одна из возможностей, по словам чиновника, заключалась в том, что Лавров просто проверял границы, до которых Сийярто готов зайти, чтобы предоставить информацию России. "Это почти как тест на лояльность, чтобы оценить готовность актива выполнять приказы или выполнять задачи", – сказал чиновник.

