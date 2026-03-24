Давно предполагала, что РФ получает конфиденциальную информацию с заседаний ЕС, – глава МИД Швеции

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто действительно мог информировать Кремль о внутренних обсуждениях, которые велись среди членов Европейского Союза. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Штенгард считает, что подчиненный Виктора Обрана давно шпионит в пользу России.

К соответствующим обвинениям, обнародованным СМИ, Штенгард относится со всей серьезностью. Об этом пишет Sweden Herald.

"Это чрезвычайно серьезная информация. Я давно предполагала, что то, что я скажу в этой комнате, будет услышано Россией", – заявила глава внешнеполитического ведомства Швеции.

Она указала на то, что Сийярто не только звонил коллеге из РФ Сергею Лаврову, но и посещал Российскую Федерацию.

Политик призналась, что подозревала Сийярто уже некоторое время. На вопрос, корректирует ли она свои заявления среди коллег из ЕС, она ответила: "Россия легко слышит большинство того, что я говорю".

Какие возможные санкции могут быть применены против Венгрии, еще предстоит выяснить, добавила министр.

Что предшествовало

Издание The Washington Post утверждает, что Петер Сийярто виноват в утечках внутренней информации Европейского Союза. Он, по данным источников, мог в течение нескольких лет использовать перерывы в заседаниях, чтобы пересказывать Сергею Лаврову разговоры европейских политиков.

Сначала представители правительства Орбана утверждали, что информация WP является фейком. Но впоследствии Сийярто подтвердил, что регулярно контактирует со своим российским коллегой во время закрытых встреч ЕС. Он считает, что это и есть "суть дипломатии".

В то же время Сийярто отвергает утверждения о нарушении протоколов безопасности. Он объясняет это тем, что на уровне министров в ЕС не обсуждаются никакие тайны.

Как писал OBOZ.UA, после этих новостей в Европейском Союзе якобы ограничивают участие Венгрии в обсуждении чувствительных вопросов. Издание Politico заявляет, что представители Евросоюза стали чаще встречаться не в полном составе, а в более узких группах, опасаясь, что Будапешт может делиться информацией из закрытых обсуждений с Москвой.

