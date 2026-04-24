Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время интервью заявил, что никогда не действовал в интересах России. Он выступил в прямом эфире венгерского медиа после парламентских выборов, на которых победила партия Тиса. По его словам, результаты голосования соответствуют ожиданиям Украины, а поражение правящей силы было выгодным для Киева.

Об этом он сказал в интервью венгерскому изданию Telex.hu. Сийярто подчеркнул: "Меня очень задевает, когда меня называют пророссийским или предателем". Он также добавил, что считает подобные предположения оскорбительными и безосновательными.

Реакция на обвинения

Сийярто отдельно прокомментировал упреки относительно пророссийской позиции правительства. Он заявил, что Венгрия осуждает нападение России на Украину, но главной задачей считает скорейшее завершение войны. По его словам, он регулярно информировал партнеров о своих контактах с российской стороной и никогда не передавал никакой секретной информации.

Он также отреагировал на предположение, что Россия может иметь компромат на венгерских политиков. Министр резко отверг это, назвав такие утверждения оскорбительными. И добавил, что считает легитимной только дискуссию о том, какими должны быть отношения между странами.

Детали интервью

В разговоре Сийярто коснулся и внутренней политики. Он признал поражение партии Фидес на выборах и заявил, что новое правительство будет формировать партия Тиса. По его словам, венгры больше поверили именно ей.

Министр также говорил о предвыборной кампании, во время которой звучали предупреждения о возможной войне. Он выразил надежду, что Венгрия не будет втянута в российско-украинский конфликт. При этом признал, что в мире растет ощущение "военной эпохи", которое формировалось годами.

Отдельно он прокомментировал обвинения в разжигании ненависти. Сийярто заявил, что правительство не имело такой цели, а негативный образ мог сформироваться из-за действий отдельных людей, которые "злоупотребляли ситуацией". В то же время он не назвал конкретных имен.

Также министр отрицает, что правительство когда-либо исключало часть граждан из нации. По его словам, все венгры, независимо от политических взглядов, являются частью единого сообщества.

