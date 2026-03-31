В сети опубликовали аудиозапись телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его венгерским коллегой Петером Сийярто. Во время диалога представитель Кремля просил поспособствовать снятию антироссийских санкций.

Речь шла, в частности, об исключении из списка санкций ЕС сестры российского олигарха Алишера Усманова. Аудиозапись разговора опубликовало издание VSquare.

По данным медиа, речь идет о телефонном разговоре 30 августа 2024 года после визита Сийярто в РФ. Сначала Лавров расхвалил своего коллегу и похвастался, что многие российские СМИ написали об этом визите.

Однако суть разговора Лавров перевел к просьбе о снятии антироссийских санкций. Глава российского МИД напомнил Сийярто, что российский олигарх Алишер Усманов хотел, чтобы его сестру Гульбахор Исмаилову исключили из списков санкций ЕС.

"Послушайте, я звоню по просьбе Алишера, и он только что попросил меня напомнить вам, что вы что-то делаете по поводу его сестры", – заявил глава МИД РФ.

Сийярто пообещал помочь в решении вопроса. Глава венгерского внешнеполитического ведомства сказал, что Венгрия вместе со словаками подадут предложение в Европейский Союз об исключении из списка Исмаиловой.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто мог информировать Кремль о внутренних обсуждениях, которые велись среди членов Европейского Союза. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Штенгард считает, что подчиненный Виктора Обрана давно шпионит в пользу России.

Как писал OBOZ.UA, после этих новостей в Европейском Союзе якобы ограничивают участие Венгрии в обсуждении чувствительных вопросов. Издание Politico заявляет, что представители Евросоюза стали чаще встречаться не в полном составе, а в более узких группах, опасаясь, что Будапешт может делиться информацией из закрытых обсуждений с Москвой.

