В Турции снова вспыхнули массовые протесты: в Стамбуле на улицы вышли тысячи человек. Фото и видео

В Турции снова вспыхнули массовые протесты. 29 марта улицы Стамбула заполонили тысячи людей, требовавших освобождения мэра города Экрема Имамоглу.

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Главным инициатором акции стала оппозиционная Республиканская народная партия (НРП). Об этом сообщает издание hurriyetdailynews.

Митинг, состоявшийся под лозунгом "Свободу Имамоглу", стартовал в 13:00, хотя и был запланирован на полдень. Несмотря на задержку, протест собрал огромную толпу поклонников мэра, среди которых была и его семья.

Изюминкой произошедшего стала речь, сгенерированная искусственным интеллектом, имитирующим голос Имамоглу.

"Они могут попытаться остановить меня, но я доверяю вам", - прозвучало обращение к толпе.

Глава провинциального отделения CHP в Стамбуле Озгюр Челик зачитал письмо Имамоглу, написанное в тюрьме Силиври.

Напомним, во время протестов в Стамбуле (Турция) 55 человек были задержаны за оскорбление президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его семьи. Отмечается, что это произошло после несанкционированных демонстраций в районе Сараджане.

Как сообщал OBOZ.UA, в Турции прошли масштабные антиправительственные протесты, связанные с арестом оппозиционного к президенту Реджепа Тайипа Эрдогана мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Правоохранители применяли против митингующих перечные баллоны, дубинки, резиновые шары и водометы.

На фоне этих событий власти Турции задержали уже десять журналистов, освещавших демонстрации.

Президент Реджеп Таип Эрдоган тем временем обвинил оппозиционную Республиканскую народную партию и лидера Экрема Имамоглу в коррупции, провокациях и подстрекательстве к "нарушающим спокойствие граждан" протестам. По его словам, оппозиционные силы устроили "шоу", нанесшее вред Турции.

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