В Турции задержаны десять журналистов, освещавших акции протеста против ареста мэра Стамбула: что известно

В Турции продолжаются массовые протесты после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, одного из главных оппонентов президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На фоне этих событий власти задержали уже десять журналистов, освещавших демонстрации.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Союз журналистов Турции. Причины задержания журналистов пока не ясны.

Среди задержанных есть фотограф Agence France Presse (AFP) и журналист Гекхан Кам, взятый под стражу утром во время спецоперации.

Арест Имамоглу, обвиняемого в коррупции, вызвал самые масштабные акции протеста за последние десять лет. Несмотря на запрет на уличное собрание, антиправительственные демонстрации продолжаются уже пятую ночь подряд. Основная оппозиционная сила – Республиканская народная партия (НРП) – призывает граждан выходить на улицы и требует увольнения мэра.

Сам Имамоглу назвал обвинения сфабрикованными и призвал к общенациональному протесту. Лидер НРП Озгюр Озел, выступая перед мэрией Стамбула, заявил, что протесты не прекратятся, пока мэра не уволят.

Власти Турции отрицают политический подтекст ареста и настаивают на независимости судебной системы.

Напомним, в Турции избили российских пропагандистов с телеканала RT, им повредили противогазы, а затем распылили слезоточивый газ. Случай произошел во время протестов в Стамбуле, где местные митингующие вышли в поддержку арестованного мэра города Экрема Имамоглу.

В Турции продолжаются масштабные антиправительственные протесты. Они связаны с арестом оппозиционного президенту Реджепа Тайипа Эрдогана мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Полиция применяет против митингующих перечные баллоны, дубинки, резиновые шары и водометы. Всего задержаны уже сотни человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта, мэра Стамбула (Турция) Экрема Имамоглу задержали во время масштабной спецоперации. Его обвиняют в коррупции и поддержке запретной в стране Рабочей партии Курдистана. Имамоглу отстранили от исполнения обязанностей мэра.

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