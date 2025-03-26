Протесты в Турции: силовики задержали 55 митингующих 'за оскорбление Эрдогана и его семьи'

Во время протестов в Стамбуле (Турция) 55 человек были задержаны за оскорбление президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его семьи. Отмечается, что это произошло после несанкционированных демонстраций в районе Сараджане.

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Об этом сообщает TRT Haber. В рамках расследования, инициированного Главной прокуратурой Стамбула, было установлено, что 41 подозреваемый оскорблял президента Эрдогана и его семью после демонстраций в Стамбуле.

Прокуратура выдала ордер на задержание подозреваемых по обвинениям в "оскорблении президента", "противодействии закона о митингах и демонстрациях" и "сопротивлении ответственному офицеру".

Действуя на его основании, сотрудники Стамбульского управления безопасности задержали 41 подозреваемого в ходе организованной ими же операции. Также были арестованы еще 14 подозреваемых, личности которых были установлены позже.

В настоящее время процессуальные действия касательно всех 55 задержанных подозреваемых продолжаются в отделении полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Турции прошли масштабные антиправительственные протесты, связанные с арестом оппозиционного к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Правоохранители применяли против митингующих перцовые баллоны, дубинки, резиновые пули и водометы.

На фоне этих событий власти Турции задержали уже десять журналистов, освещавших демонстрации.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган тем временем обвинил оппозиционную Республиканскую народную партию и лидера Экрема Имамоглу в коррупции, провокациях и подстрекательстве к протестам, которые "нарушают покой граждан". По его словам, оппозиционные силы устроили "шоу", нанесшее вред Турции.

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