В Польше после ДТП сгорела машина: среди жертв есть украинцы

В Польше вблизи Бжега произошла жуткая авария, жертвами которой стали шесть человек. Как утверждают в полиции, оба автомобиля были "разбиты вдребезги", причем один из них сгорел.

Достоверно известно, что пятеро погибших в этом ДТП были гражданами Украины, цитирует Wiadomosci представителя районной прокуратуры в Ополе Станислава Бара. Шестой, который управлял вторым авто – 59-летний житель Бжега. Так или иначе, для точного установления личностей погибших, в следующий понедельник будут проведены тесты ДНК.

Что известно об аварии

ДТП произошло утром 24 декабря, на перекрестке национальных дорог №39 и №94 в Зеленчицах (Бжеский уезд). Там Ford Kuga, которым управлял погибший поляк, и Volkswagen Passat, в котором находились украинцы, столкнулись лоб в лоб.

Все обстоятельства аварии до сих пор остаются невыясненными.

Wiadomosci отдельно предоставило статистику управления дорожного движения Нацполиции Польши, согласно которой с 24 по 26 декабря произошло 99 аварий, преимущественно из-за погодных условий. Также полиция республики обращает внимание на большое количество водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения – за указанное время было арестовано 484 человека.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, в префектуре Гунма к северу от Токио произошла масштабная авария с участием более 50 автомобилей. Но там в результате ДТП погибли только два человека. Еще 26 получили ранения, пятеро из которых в тяжелом состоянии.

А в Словакии на автомагистрали D1 в направлении Братиславы в ДТП попал автобус с украинцами. Транспортное средство съехало с дороги и перевернулось на бок из-за неблагоприятных погодных условий. Есть по меньшей мере двое пострадавших.

