В Японии произошло масштабное ДТП с участием более 50 авто: есть погибшие, много раненых

В префектуре Гунма к северу от Токио произошла масштабная авария с участием более 50 автомобилей. В результате ДТП погибли два человека, еще 26 получили ранения, пятеро из которых в тяжелом состоянии.

Полиция и спасательные службы работают на месте происшествия, чтобы ликвидировать последствия аварии и эвакуировать автомобили. Об этом сообщает nhk.

Массовое ДТП произошло около 19:30 в пятницу на скоростной автомагистрали Кан-Эцу в городе Минаками.

После чего пострадали автомобили, двигавшиеся сзади.

По данным полиции, в ДТП участвовали 57 автомобилей, более десяти из них вспыхнули. Пламя удалось потушить примерно через семь с половиной часов.

Во время аварии на дороге шел сильный снегопад, и следствие считает, что скользкая дорога могла стать причиной трагедии.

Среди погибших – 77-летняя женщина, которую нашли в одном из автомобилей.

По состоянию на 11:30 утра субботы автомагистраль была закрыта в обоих направлениях между развязками Юдзава в префектуре Ниигата и Цукийоно в префектуре Гунма.

Эвакуаторы начали работы по ликвидации последствий, но точное время открытия дороги пока неизвестно.

Как сообщал OBOZ.UA, в Словакии на автомагистрали D1 в направлении Братиславы в ДТП попал автобус с украинцами. Транспортное средство съехало с дороги и перевернулось на бок из-за неблагоприятных погодных условий. Есть по меньшей мере двое пострадавших.

