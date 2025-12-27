В Японии произошло масштабное ДТП с участием более 50 авто: есть погибшие, много раненых
В префектуре Гунма к северу от Токио произошла масштабная авария с участием более 50 автомобилей. В результате ДТП погибли два человека, еще 26 получили ранения, пятеро из которых в тяжелом состоянии.
Полиция и спасательные службы работают на месте происшествия, чтобы ликвидировать последствия аварии и эвакуировать автомобили. Об этом сообщает nhk.
Массовое ДТП произошло около 19:30 в пятницу на скоростной автомагистрали Кан-Эцу в городе Минаками.
После чего пострадали автомобили, двигавшиеся сзади.
По данным полиции, в ДТП участвовали 57 автомобилей, более десяти из них вспыхнули. Пламя удалось потушить примерно через семь с половиной часов.
Во время аварии на дороге шел сильный снегопад, и следствие считает, что скользкая дорога могла стать причиной трагедии.
Среди погибших – 77-летняя женщина, которую нашли в одном из автомобилей.
По состоянию на 11:30 утра субботы автомагистраль была закрыта в обоих направлениях между развязками Юдзава в префектуре Ниигата и Цукийоно в префектуре Гунма.
Эвакуаторы начали работы по ликвидации последствий, но точное время открытия дороги пока неизвестно.
Как сообщал OBOZ.UA, в Словакии на автомагистрали D1 в направлении Братиславы в ДТП попал автобус с украинцами. Транспортное средство съехало с дороги и перевернулось на бок из-за неблагоприятных погодных условий. Есть по меньшей мере двое пострадавших.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!