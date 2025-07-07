В Польше назначили дату инаугурации нового президента: сколько ждать

В понедельник, 7 июля, стало известно о том, что инаугурация новоизбранного президента Польши состоится уже в следующем месяце. Кароль Навроцкий официально вступит в должность 6 августа 2025 года.

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Такую информацию обнародовала в соцсети Х канцелярия парламента Польши. Отмечается, что 7 июля председатель Сейма Шимон Головня подписал постановление о созыве парламента "для принятия присяги новоизбранным президентом Республики".

"Национальное собрание состоится в зале заседаний Сейма 6 августа этого года в 10:00", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий еще может изменить свой тон в отношении Украины. Но сначала он должен полноценно вступить в должность.

Напомним, что победа польского правого политика Кароля Навроцкого на президентских выборах вызвала тревогу как в Европе, так и в Украине. Его предвыборные обещания и политические заявления звучали достаточно угрожающе для Киева. OBOZ.ua писал чего ждать Украине от нового президента Польши.

Ранее также новый президент Польши Кароль Навроцкий, который выступает против вступления Украины в Евросоюз, объяснил свое мнение. По его словам, "Украина должна понимать, что другие страны, включая Польшу и Венгрию, имеют свои интересы".

Как сообщал OBOZ.UA, на выборах президента Польши, второй тур которых состоялся 1 июня, победил Кароль Навроцкий, которого поддержала правая партия "Право и Справедливость". И не исключено, что эта победа как-то повлияет на польско-украинские отношения.

На следующий день после завершения голосования новоизбранный президент Польши сделал первое заявление уже как глава государства. В этой речи он заверил, что не откажется ни от одного обещания, озвученного во время избирательной кампании.

В частности, еще до выборов Навроцкий заявлял, что поддерживает помощь Украине в защите от российской агрессии, но выступает против членства нашего государства в НАТО.

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