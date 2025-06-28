'Точка сидения влияет на точку зрения': Дуда намекнул, что Навроцкий став президентом изменит тон в отношении Украины

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий еще может изменить свой тон в отношении Украины. Но сначала он должен полноценно вступить в должность.

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Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда во время общения с журналистами в Киеве. Он отметил, что "точка сидения влияет на точку зрения".

Дуда также добавил, что нужно подождать пять недель, когда Навроцкий станет полноценным президентом. Именно тогда он будет принимать первые шаги в контексте отношений с Украиной.

"С позиции президента страны мир выглядит иначе, чем с позиции другого политика. В частности и у кандидата на эту должность. Поэтому, надо будет подождать до момента, когда новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий будет делать свои первые шаги в отношении Украины на посту главы государства", – добавил Дуда.

Кроме того, отвечая на вопрос, разговаривал ли он с Навроцким по Украине, в частности в контексте критического взгляда новоизбранного президента Польши на членство Украины в НАТО и ЕС, он отреагировал утвердительно.

"Мы довольно часто встречаемся с новоизбранным президентом. Конечно, когда есть на это время. И да, мы уже предварительно говорили об Украине",- подчеркнул Дуда.

Напомним, что победа польского правого политика Кароля Навроцкого на президентских выборах вызвала тревогу как в Европе, так и в Украине. Его предвыборные обещания и политические заявления звучали достаточно угрожающе для Киева. OBOZ.ua писал чего ждать Украине от нового президента Польши.

Ранее также новый президент Польши Кароль Навроцкий, который выступает против вступления Украины в Евросоюз, объяснил свое мнение. По его словам, "Украина должна понимать, что другие страны, включая Польшу и Венгрию, имеют свои интересы".

Как сообщал OBOZ.UA, на выборах президента Польши, второй тур которых состоялся 1 июня, победил Кароль Навроцкий, которого поддержала правая партия "Право и Справедливость". И не исключено, что эта победа как-то повлияет на польско-украинские отношения.

На следующий день после завершения голосования новоизбранный президент Польши сделал первое заявление уже как глава государства. В этой речи он заверил, что не откажется ни от одного обещания, озвученного во время избирательной кампании.

В частности, еще до выборов Навроцкий заявлял, что поддерживает помощь Украине в защите от российской агрессии, но выступает против членства нашего государства в НАТО.

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