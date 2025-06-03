'Не откажусь ни от одного вопроса': Навроцкий сделал первое заявление после победы на выборах президента Польши

В воскресенье, 1 июня, в Польше прошел второй тур президентских выборов. Уже на следующий день победитель Кароль Навроцкий сделал первое заявление в качестве лидера республики.

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В нем он отметил, что "не откажется ни от одного вопроса", который был затронут во время его предвыборной кампании. Об этом Навроцкий написал в соцсети Х (Twitter). Также политик пообещал "достойно представлять" страну и учесть все, что важно для граждан.

"Тяжелая избирательная кампания позади. Порой, она была очень жестокой. Но благодаря вашим голосам я был избран президентом. Это большая ответственность и обязанность. Я принимаю это решение со смирением и уважением. Спасибо вам за каждый голос, отданный за меня, за каждое доброе слово и жест. За все выражения поддержки в этой чрезвычайно тяжелой для Польши битве", – добавил политик.

Навроцкий подчеркнул, что его избрание свидетельствует, что поляки хотят жить в "безопасной, экономически сильной стране, которая заботится о самых слабых" и которая "имеет вес в международных, европейских и трансатлантических отношениях".

"Как глава государства я не оставлю без внимания ни одного вопроса. Вы можете быть уверены в этом. Я буду достойно представлять поляков и Польшу на международной арене. Особенно следя за субъектным отношением к республике", – резюмировал свое обращение новый президент.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск в ближайшее время попросит парламент о вотуме доверия к своему правительству. По его словам, это станет первым тестом для коалиции "15 октября" на единство и отвагу.

Напомним, что в воскресенье, 1 июня, в Польше состоялся второй тур выборов президента, где с небольшим перевесом победу одержал выдвиженец крупнейшей оппозиционной силы, руководитель Института национальной памяти Кароль Навроцкий. Ранее политик заявлял, что Украине не место в ЕС и НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно обнародованным результатам Национальной избирательной комиссии Польши подсчета 100% избирательных участков, Навроцкий получил 50,89% (10 606 628 голосов), а его соперник Тшасковски набрал 49,11% (10 237 177 голосов).

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