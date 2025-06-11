Исторические претензии, союз с Орбаном и 'ограниченные' украинцы: чего ждать Украине от нового президента Польши

Победа польского правого политика Кароля Навроцкого на президентских выборах вызвала тревогу как в Европе, так и в Украине. Его предвыборные обещания и политические заявления звучали достаточно угрожающе для Украины. Хотя сразу же после своего триумфа избранный президент Польши в своем ответе на поздравление президента Украины Владимира Зеленского отметил, что он "с нетерпением ждет продолжения партнерства между странами, основанного на взаимном уважении и понимании, а Польша является сильнейшим сторонником Украины в борьбе с российской агрессией". И подчеркнул, что давно назрело "урегулирование нерешенных вопросов прошлого".

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Под "давно назревшими" и "нерешенными" вопросами прошлого польский президент понимает вопрос Волынской трагедии 1943-44 годов, которая в Польше считается геноцидом польского народа, проведенного силами ОУН-УПА.

Чуть позже после этого заявления появилось еще одно: "Я против вступления Украины в Евросоюз сейчас", - заявил Навроцкий в интервью, что интересно, венгерскому Youtube-каналу Mandiner. Также он отметил, что Польше как государству "нужно поддерживать Украину со стратегической и геополитической точек зрения", потому что Россия - "угроза" для региона. По мнению Навроцкого, украинская власть должна понимать, что такие европейские государства, как Польша и Венгрия, имеют свои интересы. То есть новый президент Польши четко говорит - Украину равноправным партнером не вижу, а вот буферной зоной, сдерживающим фактором России – да, это подходит.

Сохраняет оптимизм министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который считает, что Польша не откажется от поддержки Украины и своей растущей роли в ЕС, несмотря на поражение правительства на президентских выборах.

"Президент Навроцкий на высшем посту может даже помочь наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом и дружественным Кремлю премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", считает глава польского МИД. Но господин министр забывает, что может быть и наоборот, что именно Трамп и Орбан, учитывая свои антиукраинские настроения и действия, убедят Навроцкого действовать совместно. Так или иначе, но теперь во главе Польши стоит не просто президент, а фанат Великой Польши. Тот, кто с юности строил исторический миф о Речи Посполитой. И он получил полномочия этот миф реализовать.

Об основных угрозах, которые могут возникнуть в и так не простых отношениях между Украиной и Польшей – в материале OBOZ.UA.

Что будет с помощью от Польши и содействием в интеграции Украины в ЕС и НАТО

В отличие от действующего президента Польши Анджея Дуды, который достаточно активно поддерживал и поддерживает Украину в ее войне против России, Навроцкий скептически относится к этому направлению. Да, он признает угрозу от Москвы для Польши, но во время избирательной кампании политик требовал ограничить европейскую и польскую помощь Украине, предоставляя ее сугубо в интересах Польши, что должно быть экстренной мерой, а не постоянной политикой. То есть, более всего, что Навроцкий видит Украину не как партнера, а как буферную зону между российской угрозой и Польшей.

Президент Польши имеет влияние на внешнюю политику и может влиять на позицию страны по расширению ЕС. Именно на положительное влияние и рассчитывали украинцы, когда Польша получила право председательства в Совете ЕС 1 января 2025 года сроком на полгода. Однако как-то заметного прорыва не произошло, а с победой Навроцкого Польша может блокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз и может стать менее активным лоббистом Украины в Брюсселе. Сегодня Украине не место в ЕС и НАТО – уже говорит новоизбранный президент Польши.

"Абсолютно неприятные вещи для украинской стороны начались с избранием нового президента Польши. Ранее страна поддерживала евроинтеграционный путь Украины. Это делала партия "Право и справедливость", к которой и относится Навроцкий. Мы установили стратегическое партнерство, так называемый "Люблинский треугольник" - Украина, Польша и Литва. Конечно, вступление Украины в НАТО и Евросоюз не вызывало никаких сомнений. И очень неприятно, что в политике некоторых политических сил происходят изменения. В Польше, конечно, президент имеет определенные полномочия, но в конце концов это решение правительства. Тем не менее, именно мнение главы государства определяющее в политике безопасности и международной политике. И это очень обидно слышать для украинской стороны" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

Дипломат считает, что в целом украинская тема сейчас в Польше часто освещается в негативном контексте. Чему очень способствует Россия и политический истеблишмент Польши. И, конечно же, главной темой является Волынская трагедия. Но есть и другие вопросы, которые Москва хочет заблокировать через пророссийские силы, которые тайно финансируются Кремлем. Это радикальные силы, та же "Конфедерация", которая в свое время организовала блокаду границы.

"Возникает вопрос: почему антиукраинские тезисы становятся главными в польских дискуссиях? Если хотят разобраться в исторических контекстах, как это не раз подчеркивал тот же Навроцкий, то мы не против этого, но это большая ошибка, связывают эти вопросы между собой. Опять-таки, переводят стрелки на то, что мы, мол, не рассматриваем важные для Польши исторические вопросы. Якобы блокируем их или действуем слишком вяло, без решительности. И из-за этого возникает реакция на важные для Польши вопросы, в частности оценка Волынской трагедии. Но ведь это событие было, извините, 80 лет назад. Почему Польша молчала много лет? Почему не поднималась эта тема раньше, когда еще были живы свидетели? Теперь, конечно, мы готовы к дискуссии, если это важно. Но блокировать евроинтеграционные стремления Украины – это уже не дружеская, не добрососедская политика", - считает Александр Левченко.

По мнению дипломата, так или иначе, но нам нужно активизировать политический диалог с польской стороной. Разговаривать на уровне правительств, президентов, министерств и институтов, которые занимаются историческими проблемами. Раньше это были до 10 президентских визитов за мирный год в обе стороны.

"К сожалению сейчас ситуация изменилась, и эти пророссийские настроения не возникают случайно. Кто-то их финансирует, подпитывает. И если россияне действуют активно в США, поверьте, они делают то же самое и в Польше. Напомню, что до 1991 года в Польше находились российские оккупационные войска, так называемая северная группа войск, которая контролировала страну. И после их выхода осталась большая резидентура, которую контролировала военная и внешняя разведка. И именно через эти структуры ощущается сегодня их влияние. Как и в Венгрии, где стояла южная группа войск, эти "консервы" активно начали действовать после выхода советской армии в 1991 году", – подчеркивает Александр Левченко.

Исторические претензии разрушают сильный тандем соседей

Кароль Навроцкий как глава Польского института национальной памяти (IPN) неоднократно высказывался относительно Волынской трагедии, подчеркивая необходимость почтения памяти жертв и решения исторических вопросов между Польшей и Украиной. При этом Навроцкий критиковал украинскую позицию по эксгумации, считая ее неприязненной к Польше. Он отмечал, что страна, которая не может ответить за такие жестокие преступления против своих соседей, не может быть частью евросообщества. Украинское Министерство иностранных дел отреагировало на заявления Навроцкого, назвав их манипулятивными, и призвало польских политиков не использовать вопрос сложных исторических периодов во внутриполитической борьбе, особенно накануне выборов.

Навроцкий также высказывался за создание музея жертв Волынской трагедии в Польше, заявляя о "необходимости почтить память более 120 тысяч погибших". В Украине эту цифру погибших поляков считают значительно преувеличенной и попыткой манипуляции и давления на наше государство.

На днях Польша назвала Волынь "восточными территориями Второй Польской Республики", во время принятия решения, которым польский Сейм утвердил новый "государственный день" 11 июля будет Национальный день памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях.

Относительно исторической проблемы, которая существует в наших отношениях с поляками, то не совсем понятно, почему именно украинцы, больше всего провинились перед ними, – говорит Александр Левченко. По его словам, во время Второй мировой войны поляки потеряли 6 миллионов человек от немецкой оккупации. Есть ли в Польше день памяти геноцида, совершенного немцами? 6 миллионов! Это же не те 120 тысяч, о которых он там говорит, к тому же эта цифра ничем не подтверждена. Остался ли в памяти поляков геноцид, совершенный Россией против поляков, или на геноцид со стороны Германии? Почему Сейм ничего не принимает по этому поводу?

По мнению Александра Левченко, все выглядит, что многое из этого идет с подачи России. Они отвлекают внимание, потому что понимают, что политический тандем Украины и Польши очень сильный. "Этот тандем может стать очень мощным, если работать глубже. И, кстати, есть интеллектуальный и аналитический контакт с польской стороной. Мы были в этих дискуссиях, и польская сторона понимает, как важно быть близкими союзниками. Те, кто занимается глубокой аналитикой в Польше, говорят: "Конечно, да, это неизбежно". Такой тандем способен даже две страны объединить против России. Поэтому все это делается при содействии России. Ослабление польско-украинского партнерства - это их национальный интерес. Через информационную пропаганду, агентурную деятельность, они внедряют в польское информационное пространство антиукраинские нарративы, поддерживают, финансируют, развивают их до такой степени, что антиукраинская тема стала одной из главных в польской политической жизни. Российский след здесь нельзя не заметить", – отмечает Левченко.

По его мнению, украинцы готовы обсудить все детали по Волыни, но в этих дискуссиях нужно вспомнить и другие моменты истории. Конец Речи Посполитой, 1938-1939 годы, - это политика деукраинизации Волыни. Есть документы, свидетельствующие, что делалось все, чтобы Волынь стала чисто польской, чтобы уничтожить все упоминания об украинцах. Есть документы, подтверждающие, что Волынь планировали сделать польским регионом, а украинцев здесь считали меньшинством без прав.

"Если нынешний избранный президент хочет поднять эти документы и обсудить их – мы готовы. И если господин Навроцкий считает, что жизнь украинцев в пределах "Первой" или "Второй Речи Посполитой" – это был период процветания украинской нации, то нет, это было время пренебрежения к украинской культуре, вере, традициям и так далее. И не удивляйтесь, что Польша избегает любой дискуссии относительно того, что же на самом деле привело к Волынским событиям и почему это произошло. Если разобраться во всех предпосылках этой трагедии, то окажется, что претензий украинцев к полякам может быть значительно больше, чем кажется. Но Украина этого не делает, потому что понимает: это путь в никуда. Это ничего не даст современным поколениям", – подчеркивает Левченко.

Украинцы могут сменить Польшу на другую страну

Навроцкий неоднократно признавал, что Польша сделала много для помощи украинцам после полномасштабного вторжения России в Украину, и отмечает, что предоставление таких прав и льгот не может быть бессрочным. Он активно выступает за ограничение прав украинцев в Польше и раздувает антиукраинские настроения своими заявлениями: "Если президент Зеленский плохо относится к нам, мы имеем право это сказать. Миллионы поляков хотят это озвучить. Я считаю, что имею право быть голосом тех, кто не согласен с тем, что нас затопило украинское зерно и неравная конкуренция".

Относительно прав украинцев в Польше, то Кароль Навроцкий считает, что социальные и медицинские услуги должны быть прежде всего для граждан Польши, что выглядит довольно шовинистически. После окончания голосования политик уже пообещал "объединить патриотический лагерь в Польше, лагерь людей, которые хотят нормальную Польшу без нелегальных мигрантов". Также новый польский президент активно легализует польских ультраправых политиков. Кароль Навроцкий для своей победы пошел на достаточно угрожающий шаг для страны - прямое сотрудничество с ультраправыми, которые набирают все больше оборотов и поддержки, подписав с лидером ультраправой партии "Конфедерация" Славомиром Менценом декларацию, которая состоит из восьми пунктов. Два из них касались Украины: "Я не позволю отправлять польских солдат на территорию Украины" и "Я не подпишу закон о ратификации вступления Украины в НАТО".

Менцен известен тем, что активно выступал против предоставления Украине военной помощи, призывая к нейтралитету Польши в войне и отказа от участия в международных санкциях против России. Он достаточно жестко выступает против украинских беженцев в Польше. Дальнейший рост популярности таких политиков может изменить сначала политический ландшафт, а затем и саму жизнь Польши до неузнаваемости. Для этого есть все возможности, ведь два кандидата от токсичной антиукраинской партии "Конфедерация", ультраправые политики Славомир Менцен и Гжегож Браун, получили в первом туре президентских выборов суммарный результат более 20% голосов.

Что касается прав украинцев в Польше, то, по словам дипломата, активизируют проблему пророссийские силы, хоть и скрытые, а польские политики с радостью поддерживают эти тезисы, потому что так проще во время избирательной кампании. Но такие заявления точно не соответствуют стандартам ЕС.

"Мы действительно благодарны за помощь, особенно в начале войны, но если Польша будет продолжать такую политику, то часть украинцев просто уедет в другие страны, где более демократические традиции, где выше заработная плата. Почему же украинцы работают в Польше? Потому что поляки, а это очень способные люди, поехали работать в Британию, Ирландию, Норвегию, Швецию, Германию. Понимаете? Людей не хватает, делать надо кому-то. И вот это все делают украинцы. Но украинцы просто оттуда уйдут, если такое отношение продолжится. Есть Франция, есть Германия, где выше зарплаты и более толерантное отношение. Собственно, часть украинцев вернется в Украину. Надеюсь, что эта война не будет длиться вечно, и украинское государство создаст условия для возвращения своих граждан. Но вот эти популистские, даже националистические настроения - это очень опасно", – считает Александр Левченко.

Потенциально опасный союз с Орбаном

Из-за достаточно жестких заявлений новоизбранного президента относительно внутренней политики ЕС и Украины многие считают, что Польша как важный игрок ЕС превратится в фактор нестабильности внутри союза. Он отмечает защиту исторической правды, экономической независимости и политического суверенитета Польши. Его заявления и политическая риторика направлены на усиление роли Польши как самостоятельного игрока в Европе. Навроцкий последовательно выступает против идеи европейской федерализации. Он поддерживает модель ЕС как союза национальных государств. По его мнению, попытки превратить ЕС в централизованную структуру противоречат суверенитету стран-членов, в частности Польши. Он призывает к пересмотру некоторых механизмов влияния Брюсселя на внутреннюю политику, что будет вносить напряжение в отношения между Варшавой и Брюсселем.

В своем политическом багаже новый польский президент имеет и непонятный визит в Москву в июле 2018 года, когда он занимал должность директора Музея Второй мировой войны. Навроцкий находился в России с 23 по 25 июля, однако по возвращению делегации в Польшу музей не опубликовал никакой информации об этой поездке. С кем именно встретился Навроцкий и с какой целью – не сообщалось. В Польше противники Навроцкого предполагают, что политик, возможно, имел контакты даже с российскими спецслужбами. Лично Кароль Навроцкий подтвердил, что он действительно посещал Москву в 2018 году, однако подчеркнул, что это было в рамках служебной поездки. Навроцкий уже заявил, что готов садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным, если этого потребуют польские интересы. Он отметил, что хотя не имеет доверия к Путину как к человеку, на посту президента должен руководствоваться интересами государства, даже в общении с враждебными лидерами.

Сегодня все предсказывают, что Навроцкий будет создавать союз с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, что может еще больше осложнить решение украинских вопросов в рамках ЕС. О том, что "президент Навроцкий на высшем посту может активно контактировать с дружественным Кремлю Орбаном", говорит и глава польского МИД Сикорский.

Ранее в рамках ЕС Польша при правлении правой партии Право и справедливость, которая поддерживает Навроцкого достаточно активно политически сотрудничала с Венгрией и Орбаном. Когда ЕС запустил процедуру лишения голоса против Польши в 2017 году и Венгрии в 2018 году – из-за обвинений в нарушении базовых ценностей, то сначала Венгрия спасла Польшу от лишения права голоса, потом наоборот. Чего-то подобного можно ожидать и сегодня.

"Друзья Москвы обязательно становятся друзьями между собой. Это правило. Поэтому ничего удивительного, что если ты занимаешься пророссийской, антиукраинской политикой, Москва сразу тебя направляет в такую среду, где ты найдешь своих политических друзей. Они начинают объединяться между собой, хоть и не всегда открыто. И Москва работает над этим за кулисами: от Орбана до некоторых лидеров Балкан, и так далее. Это не потому, что Россия такая сильная. Она просто знает, что в Европейском Союзе и в НАТО есть определенные козыри, которые она может использовать. И, как сказал американский президент, иногда эти козыри становятся открытыми, хотя большую часть времени они остаются закрытыми. Поэтому кто с кем дружит – это уже отдельный вопрос для каждой страны. Но меня настораживает, что пророссийские и антиукраинские силы пытаются объединиться, чтобы изнутри разрушать европейскую стабильность и единство. Это очень тревожно. И я не думаю, что это хорошо для самого Евросоюза или НАТО", – констатировал Александр Левченко.