В Польше и Швеции подтвердили переговоры с Францией по 'ядерному зонтику': что известно

Франция начала углубленный диалог с рядом стран НАТО по укреплению безопасности Европы с помощью своего ядерного оружия. В Польше и Швеции уже подтвердили переговоры с Парижем по "ядерному зонтику"

Об этом сообщили премьер-министры Польши и Швеции Дональд Туск и Ульф Кристерссон. Туск сделал соответствующее заявление в соцсети Х, а слова Кристерссона цитирует SVT.

Так, шведский премьер отметил, что Комитет по иностранным делам и Совет национальной безопасности страны провели предварительные консультации.

"Швеция готова участвовать в важных переговорах вместе с другими странами", – заявил Кристерссон.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также подтвердил, что его страна присоединилась к переговорам с Францией относительно распространения на Польшу ее "ядерного зонтика".

Туск написал, что Польша ведет переговоры с Францией и группой ближайших европейских союзников по программе усовершенствованного ядерного сдерживания.

"Мы вооружаемся вместе с нашими друзьями, чтобы наши враги никогда не решились на нас напасть", – отметил премьер Польши.

Что предшествовало

2 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приказал увеличить размер ядерного арсенала страны и усилить силы сдерживания. Также он сообщил, что в дальнейшем Париж не будет раскрывать точное количество ядерных боеголовок в своем арсенале.

По словам Макрона, Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания".

"Мы живем в эпоху геополитических потрясений, насыщенных угрозами. Этот период оправдывает укрепление нашей модели", – заявил Макрон.

Он отметил, что Франция укрепляет ядерное сотрудничество с рядом европейских стран, в частности, Германией, Польшей, Нидерландами, Бельгией, Грецией, Швецией и Данией. Также в рамках этого более тесного, усиленного сотрудничества Франция будет сотрудничать с Великобританией и Германией над "проектами ракет очень большой дальности".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Макрон заявил, что Франция готова взять на себя ядерную защиту Европы. На фоне возможных рисков, что США могут значительно сократить свое военное присутствие в Европе и вклад в ее коллективную безопасность, Макрон начал дискуссии о средствах ядерной защиты европейского континента.

Впервые со времен холодной войны Европа рассматривает создание собственной системы ядерного сдерживания. Обсуждения происходят на фоне перевооружения.

