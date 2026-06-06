В Пентагоне забили тревогу и повысили до максимума уровень угрозы: в чем причина

Разведывательное управление Министерства обороны США повысило уровень контрразведывательной угрозы со стороны Израиля до самого высокого, "критического". Соответствующее внутреннее сообщение Пентагона доведено до всех госчиновников. Американская разведка обеспокоена тем, что израильский шпионаж якобы стал "максимально активным".

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Об этом сообщает NBC, ссылаясь на американских чиновников. Вещатель страны также отмечает, что угроза шпионажа усилилась "со стороны главного союзника Америки на Ближнем Востоке".

Что происходит

Вместе с внутренним сообщением Пентагон выпустил отчет на семи страницах, где описаны конкретные инциденты, вызвавшие тревогу Вашингтона. В документах говорится (по словам источников вещателя) о способности Израиля проводить шпионаж с участием людей и собирать техническую информацию на "максимально критическом уровне".

Особые усилия Израиль якобы прилагает для слежки именно за госчиновниками США. Цель – получить доступ к внутренним обсуждениям администрации американского президента Дональда Трампа "всего, что касается конфликта на Ближнем Востоке".

Более того – утверждается, что усилия Израиля вышли далеко за рамки типичного и ожидаемого шпионажа.

Что говорят власти

Официально и Израиль, и США отрицают эту информацию.

"Усилия Израиля по сбору разведывательных данных направлены на его врагов, а не на союзников. Любые утверждения об обратном либо политически мотивированы, либо дезинформация", – цитирует вещатель заявление посольства Израиля в Вашингтоне.

В Белом доме информацию назвали фейком, который "поступил от лица, не имеющего никакого представления о происходящем".

А Пентагон и подчиненный ему Офис Национальной разведки от комментариев отказались.

Что предшествовало

Интересно, что информация об угрозах израильского шпионажа появилась на фоне кардинальных кадровых изменений в разведке обеих стран. В Израиле Моссадом начал руководить Роман Гофман. А директор Национальной разведки США Тулси Габбард покинет свой пост 30 июня 2026 года. Причем Трамп уже определил ее преемника – исполняющим обязанности главы ведомства станет ветеран ЦРУ Аарон Лукас.

Отметим: переговоры Соединенных Штатов и Ирана ведутся без участия Израиля. Как уже сообщалось, Трамп намеренно отстранил представителей Израиля от переговоров с иранцами из-за недовольства израильским премьером Беньямином Нетаньяху. Причем, как рассказывают и в США, и в Израиле, последний вынужден собирать информацию о ходе переговоров "из третьих сторон и даже сообщений иранского режима".

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