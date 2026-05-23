Трамп назначил и.о. директора Национальной разведки США: что о нем известно

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард покинет свой пост 30 июня 2026 года. Президент США Дональд Трамп уже определил ее временного преемника – исполняющим обязанности главы ведомства станет ветеран ЦРУ Аарон Лукас.

Видео дня

Кадровые изменения объявили в конце мая. Новый руководитель Национальной разведки США приступит к исполнению обязанностей с 1 июля. О решении сообщил Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Президент США объяснил, что Тулси Габбард покидает администрацию из-за тяжелой болезни мужа. Аврааму Габбард недавно диагностировали редкую форму рака костей. Американский президент отметил, что она хочет полностью посвятить себя семье и поддержке мужа во время лечения. Трамп также поблагодарил чиновницу за работу и заявил, что команда "будет скучать по ней".

Новый этап

Аарон Лукас сейчас работает главным заместителем директора Национальной разведки США. До этого он много лет служил в Центральном разведывательном управлении США, где занимался вопросами безопасности и координации разведывательных операций.

В Вашингтоне кадровые изменения уже называют важными, поскольку они происходят на фоне активной международной работы американской администрации. И хотя официальных заявлений о смене курса ведомства не звучало, внимание к новой кандидатуре сейчас очень высокое.

Кадровые детали

Тулси Габбард официально сообщила о своем решении во время встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Ее последний рабочий день в должности запланирован на 30 июня 2026 года.

Она подчеркнула, что обеспечит плавный переход полномочий новому руководству. Аарон Лукас начнет исполнять обязанности директора уже на следующий день после ее отставки.

Кадровые перестановки происходят также в период подготовки США к ряду международных встреч. В частности, в июле в Анкаре должны пройти переговоры лидеров Альянса, где будут обсуждать дальнейшую позицию Вашингтона по вопросам безопасности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Тулси Габбард покидает команду Дональда Трампа из-за семейной драмы и тяжелой болезни мужа, у которого диагностировали редкую форму рака костей.

В своем обращении Тулси Габбард также поблагодарила Дональда Трампа за доверие и возможность возглавлять разведывательное ведомство в течение последних полутора лет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как Тулси Габбард заявляла, что Россия не заинтересована в расширении войны до прямого противостояния с Североатлантическим Альянсом. По ее словам, информация о нападении РФ на страны НАТО является ложью и пропагандой, ведь страна-агрессор не может одолеть даже Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!