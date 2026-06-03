Нетаньяху представил нового главу Моссада: что о нем известно. Фото

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху считает, что иранский режим "обречен на отход". Он пообещал, что военные его страны помогут иранцам в этом. Именно с этих слов премьер начал церемонию приветствия нового руководителя израильской разведки Моссад Романа Гофмана.

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По словам Нетаньяху, новый глава Моссада "пробил себе путь самостоятельно и преодолел все трудности". В свою очередь Тimes of Israel отмечает, что Роман Гофман "занял эту должность после длительных юридических обжалований назначения".

Что сказали Нетаньяху и Гофман

"Этот режим террора, судьба которого – уйти из мира. И мы поможем ему достичь этой цели, – больше не угрожать нам ядерными бомбами и тысячами смертоносных баллистических ракет. Это моя директива главе Моссада", – цитирует издание слова Нетаньяху. Причем ТоI отмечает, что эту директиву израильский премьер предоставил разведчикам на прошлой церемонии прощания с Дэвидом Барнеа, который отправился в отставку с должности руководителя Моссада.

По словам Нетаньяху, "Роман пробил себе путь самостоятельно и преодолел все трудности", – именно поэтому "после многих лет его карьеры в армии" премьер ранее избрал его своим военным секретарем.

"Это твоя миссия, Роман. Моссад будет продолжать стоять на передовой нашей борьбы против иранской агрессии... В соответствии с последовательной политикой, которую мы проводим годами, мы не позволим иранскому режиму повернуть время вспять. Мы не позволим ему получить ядерное оружие и мы не позволим ему угрожать нашему существованию", – сказал Нетаньяху, обращаясь к Гофману

В свою очередь Роман Гофман отметил, что "стратегический разворот, который мы осуществили против иранской оси" через военные действия Израиля против Тегерана и его приспешников, "уже изменил баланс сил во всем регионе".

"Но задача еще не завершена. Суть Моссада заключается в тайных операциях против деятельности террористов. Мы продолжим эту миссию любой ценой", – пообещал он.

Кто такой Гофман

Роман Гофман (женат, отец трех дочерей) считается первым русскоязычным главой Моссада. Дело в том, что Роман родился (в ноябре 1976 года) и провел все детство и часть юности в белорусском Мозыре.

Однако сейчас он – генерал-майор Армии обороны Израиля ЦАХАЛ, а в последнее время (с мая 2024 года) был военным секретарем премьер-министра.

В Израиль Роман Гофман репатриировался вместе с родителями в 1990 году, причем практически сразу юноша начал строить военную карьеру – поступил в военный интернат, прошел срочную службу в ЦАХАЛ (в 1995 году, в бронетанковых войсках Армии обороны Израиля), завершил офицерские курсы и остался в армии.

Звание бригадного генерала Роман Гофман получил в 2019 году – в настоящее время он командовал дивизией "Ха-Башан". Однако в 2022 году Гофман передал дивизию другому генералу, а сам сталкомандиром Национального центра учений сухопутных войск.

В октябре 2023 года, во время массового вторжения боевиков ХАМАС из сектора Газа в Израиль, вместе со своим водителем, по собственной инициативе отправился в Сдероту, где уже были террористы. Он (вместе с отрядом добровольцев полиции) вступил в бой с боевиками, и был ранен. Считается, что именно из-за этих событий он попал в поле зрения Нетаньяху – так или иначе, уже в апреле 2024 последний назначил Гофмана на должность военного секретаря премьер-министра Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA, переговоры Соединенных Штатов и Ирана ведутся без участия Израиля, хотя военную операцию против исламской республики израильтяне и американцы вели вместе. Дело в том, что президент США Дональд Трамп отстранил представителей Израиля от переговоров с иранцами из-за собственного недовольства тем, что прогнозы израильского премьера Нетаньяху относительно этой войны не сбылись.

Кстати, коллеги Гофмана в разведке США утверждают, что, несмотря на все, ядерный потенциал Тегерана остался практически нетронутым. Сроки, необходимые для создания ядерной бомбы в Иране, не изменились.

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