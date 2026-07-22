Заложил взрывчатку под авто воина: СБУ задержала агента РФ, готовившего теракт в центре Николаева. Фото

В центре Николаева предотвратили теракт, который планировал устроить завербованный российский агент. Злоумышленник пытался убить военного Сил обороны с помощью самодельной бомбы.

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За сотрудничество с оккупантами мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в СБУ.

Подробности дела

По информации Службы безопасности, в результате действий на опережение был задержан агент РФ, готовивший убийство украинского военного. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника с поличным, когда он закладывал взрывчатку под авто украинского воина.

Как выяснило расследование, задачу российских оккупантов выполнял завербованный врагом мобилизованный из Баштанского района. В поле зрения российских спецслужб он попал, когда самовольно покинул воинскую часть и начал искать "легкие" заработки в Telegram-каналах.

После агентурного инструктажа фигурант провел разведку вблизи автомобиля военнослужащего и доложил куратору из России о готовности к теракту. Далее агент получил от российского спецслужбы координаты схрона, из которого забрал самодельное взрывное устройство и затем пытался незаметно установить его под автомобиль украинского защитника.

Другие задачи предателя

В ходе документирования преступления контрразведка СБУ установила, что дезертир получил от врага еще одну задачу – регистрировать для путинской армии спутниковые терминалы Starlink.

Установлено, что первоначально злоумышленник оформил устройство интернет-связи на себя и передал соответствующие реквизиты куратору из России.

Впоследствии он пытался привлечь к подпольной регистрации Starlink свою жену и десять наркозависимых, которые согласились предоставить свои паспортные данные в обмен на обещание денег "на дозу".

В случае получения доступа к спутниковым терминалам, враг планировал задействовать их для корректировки ракетно-бомбовых, артиллерийских и дроновых атак на южном фронте.

Во время обысков у задержанного изъят смартфон, с которого он координировал свои действия с куратором от страны-агрессора. Незаконно зарегистрированный им Starlink заблокирован.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения); ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (окончено покушение на совершение террористического акта). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители предотвратили масштабный теракт в Ивано-Франковске, который , по данным следствия, готовили по заданию российских спецслужб.Два самодельных взрывных устройства должны были сработать на парковке и возле жилого дома.

Также OBOZ.UA сообщал, что сотрудники СБУ и Нацполиции задержали вражеских агентов, которые готовили теракт возле одного из административных зданий в центре Киева. После этого они собирались бежать в Россию.

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