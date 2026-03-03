В обломках 'Шахеда', который атаковал британскую авиабазу на Кипре, нашли российскую антенну 'Комета'. Видео

Авиабаза Великобритании Акротири, расположенная на Кипре, 2 марта была атакована иранским дроном-камикадзе типа Shahed-136. В обломках БпЛА обнаружили российскую деталь.

Речь идет о радиоэлектронной защищенной CRPA-антенне "Комета". Ее заметили на видео, которое распространилось в сети.

CRPA-антенна – это специальная навигационная антенна, которая способна обеспечивать качественное позиционирование дрона в пространстве даже в условиях постановки противником активных радиопомех.

Отметим, что также в "Шахеде" обнаружены керамические антенны от компании Taoglas, штаб-квартиры которой находятся в США и Ирландии.

Что известно об атаках на Кипр

1 марта стало известно, что Иран направил две баллистические ракеты в направлении Кипра, где расположены британские военные базы. Однако, вероятно, снаряды не были нацелены на британские объекты, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

А в ночь на 2 марта, британскую авиабазу Акротири на Кипре атаковал беспилотник. Как писало издание Cyprus Mail, это мог быть иранский Shahed-136. Отмечалось, что в результате удара нет пострадавших, но нанесен "незначительный ущерб".

После удара на базе принимают "меры предосторожности", заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер для Sky News.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания хочет использовать опыт Украины для защиты стран Персидского залива от иранских дронов. Для этого Лондон планирует привлекать украинских специалистов, заявил премьер-министр страны Кир Стармер. Он также сообщил, что США получили разрешение на использование британских баз на Кипре в рамках операции в регионе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев может предложить свою помощь странам Ближнего Востока и отправить лучших экспертов по сбиванию иранских беспилотников. Но есть одно важное условие – лидеры этих стран должны убедят Россию хотя бы на месячное перемирие в Украине.

