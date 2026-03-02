Великобритания привлечет экспертов из Украины для борьбы с иранскими дронами в странах Персидского залива, – Стармер

Великобритания хочет использовать опыт Украины для защиты стран Персидского залива от иранских дронов. Для этого Лондон планирует привлекать украинских специалистов.

Об этом сказал премьер-министр страны Кир Стармер в заявлении по ситуации на Ближнем Востоке. Он также сообщил, что США получили разрешение на использование британских баз на Кипре в рамках операции в регионе.

Лондон планирует привлечь Украину к противодействию иранским дронам

По словам Стармера, Великобритания хочет привлечь украинских специалистов для совместной борьбы с иранскими дронами на Ближнем Востоке.

"Мы также привлечем специалистов из Украины, которые вместе с нашими собственными специалистами помогут партнерам из Персидского залива сбивать иранские дроны, которые их атакуют", — заявил британский премьер.

Также Стармер сообщил, что Лондон предоставил разрешение США использовать базы Королевских воздушных сил на Кипре для защиты от ударов Ирана. Ранее Вашингтон получил от британского правительства отказ в удовлетворении этой просьбы: Британия колебалась из-за риска нарушения международного права.

Сейчас же Лондон изменил позицию – после атак Ирана по ряду стран Персидского залива, которые не участвовали в операции США и Израиля. Как подчеркнул Стармер, в этих странах под иранскими ударами оказались аэропорты и гостиницы, где находились граждане Великобритании, также Тегеран атаковал военную базу в Бахрейне, из-за чего могли погибнуть британские военные.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия, Франция и Британия готовы вступить в войну против Ирана. Соответствующее заявление накануне сделали лидеры этих трех европейских государств после ряда иранских ударов по странам региона и военным базам союзников, расположенных в этих странах, в частности.

