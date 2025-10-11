В мире началась новая война? Афганистан напал на приграничные территории Пакистана. Видео

На афгано-пакистанской границе поздно вечером 11 октября начались бои. Стрельба из тяжелого вооружения ведется вдоль всей линии Дюранда. По имеющимся данным, силы талибов атаковали пакистанские пограничные позиции с нескольких направлений.

Сейчас ожесточенные столкновения продолжаются в пакистанских провинциях Кунар, Нангархар и Гельманд. Как отмечают массмедиа, пакистанские силы были вынуждены отступить на нескольких направлениях. Однако официальных сообщений от обеих сторон о военных действиях еще не было.

Среди прочего сообщается, что в ходе вооруженных столкновений на границе с Афганистаном погибли пять пакистанских военных.

Также известно, что афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор.

Как говорят очевидцы, талибы используют военную технику США (на видео ниже), которую американцы бросили, когда вышли из Афганистана в 2021 году.

О чем речь

Линия Дюрана – это почти неразмеченная 2670-километровая граница между Афганистаном и Пакистаном. На западе начинается на границе с Ираном, на востоке граничит с Китаем (на карте ниже "линия" начерчена красным).

Такое разделение возникло в результате трёх англо-афганских войн, в которых Великобритания пыталась расширить Британскую Индию. Эта "линия" является результатом переговоров в 1893 году между представителями афганского эмирата и индийской колониальной администрации.

Что говорят стороны

В террористической группировке "Талибан", который руководит Афганистаном сообщают о "наступлении в семи" приграничных провинциях (речь идет об афганских провинциях). Так, в Дангаме и Биркоте талибы ведут тяжелые артиллерийские обстрелы.

Дроновые атаки наблюдаются в провинциях Гильменд, Пактия, Кунар, Нангархар и Хост. Под натиском талибов находятся пакистанские военные в Курраме, Баджаури и Северном Вазиристане.

Пакистан якобы готовится поднять в воздух боевую авиацию.

Что предшествовало

Талибы утверждают, что наносят удары "в ответ на авиаудары пакистанских сил".

Так называемое правительство "Талибана" 10 октября обвинило Пакистан в нанесении авиаударов по приграничному городу и нарушении суверенитета Афганистана (сообщалось, что в Кабуле прогремели два взрыва).

Как сообщал OBOZ.UA, весной Индия атаковала три авиабазы в Пакистане, там прогремели взрывы. В Исламабаде в ответ на действия Нью-Дели заявили о начале военной операции "Баньян Марсус".

