'Все пошло кувырком': Трамп заявил, что выход войск США из Афганистана подтолкнул Путина к вторжению в Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что вывод американских войск из Афганистана подтолкнул российского диктатора Владимира Путина к вторжению в Украину. По его словам, главарь Кремля принял решение развязать войну якобы только после того, как Соединенные Штаты обязались вывести свои войска из Афганистана до 31 августа 2021 года.

Трамп подчеркнул, что эти решения продемонстрировали некомпетентность предыдущей администрации Белого дома. Об этом американский президент заявил во время общения с журналистами.

В чем связь Украины и Афганистана

По словам Трампа, Путин принял решение о полномасштабном вторжении в Украину из-за выхода американских военных из Афганистана. Также американский президент отметил, что 26 августа 2021 года был "самым позорным днем", когда в результате теракта в аэропорту Кабула погибли 13 американских военнослужащих.

"Я думаю, что Путин сидел и смотрел на этих глупых людей, которые управляют нашей страной, и сказал: "Это время для вторжения". А потом Байден сделал заявление: "Ну, он может сделать небольшое вторжение". Когда он это сказал, все пошло наперекосяк, правда же?", – заявил Трамп.

Кроме того, в адрес бывшего президента Джо Байдена посыпался шквал критики. По словам Трампа, он был удивлен, что Байден вообще знал слово "вторжение".

Что предшествовало

Присутствие войск США в Афганистане началось после терактов 11 сентября 2001 года в рамках операции "Несокрушимая свобода". Целями операции были свержение режима талибов, уничтожение "Аль-Каиды" и предотвращение использования Афганистана как убежища для террористов. На протяжении почти 20 лет численность американского контингента менялась, достигнув пика в 100 тыс. человек.

В апреле 2021 года президент Байден объявил о полном выводе войск из Афганистана к 11 сентября 2021 года, что ознаменовало окончание самой продолжительной войны в истории США. По мере вывода американских войск, силы "Талибана" начали масштабное наступление. Афганская армия, которую обучали и поддерживали США, не смогла оказать эффективного сопротивления.

В августе 2021 года талибы вошли в столицу Афганистана Кабул. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Это привело к падению поддерживаемого США правительства. Последние недели августа 2021 года были отмечены хаотичной эвакуацией американских граждан, дипломатов и афганцев, сотрудничавших с американскими силами. Тысячи людей устремились в международный аэропорт Кабула в попытке покинуть страну.

Напомним, Трамп допустил, что переговоры Украины и России могут не дать никакого результата. Он считает, что следующие две недели покажут, как все сложится и как он будет реагировать – в частности, введет или нет дополнительные санкции в отношении РФ.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 22 августа провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По итогам переговоров глава государства заявил, что считает президента США Дональда Трампа единственным человеком, который может остановить войну и диктатора Владимира Путина.

