В Мексике мощное землетрясение прервало первый в новом году брифинг президента

В пятницу, 23 января, сильное землетрясение произошло в южной и центральной Мексике. Сейсмическая тревога прервала первый в новом году пресс-брифинг президента страны Клаудии Шейнбаум.

Видео дня

Об этом пишет Associated Press. Издание отметило, что Шейнбаум возобновила свою пресс-конференцию вскоре после землетрясения.

Основные детали происшествия

По данным национального сейсмологического агентства Мексики, магнитуда землетрясения составила 6,5 баллов. Эпицентр находился вблизи города Сан-Маркос в южном штате Герреро вблизи курорта Тихоокеанского побережья Акапулько.

Землетрясение произошло на глубине 21,7 мили (35 километров). Всего произошло более 500 афтершоков.

Последствия землетрясения

Государственное агентство гражданской обороны сообщило о многочисленных оползнях вокруг Акапулько и на различных автомагистралях штата.

Сообщается о гибели по меньшей мере двух человек.

Губернатор Герреро Эвелин Сальгадо сообщил, что погибла 50-летняя женщина, которая проживала в небольшой общине вблизи эпицентра. ее дом обвалился от толчков.

Другой погибший – 67-летний мужчина в Мехико, который упал с лестницы во время эвакуации

Сообщается также о 12 пострадавших в столице.

Власти также сообщили, что больница в Чильпансинго – столицы штата Герреро, получила значительные структурные повреждения, пациентов успели эвакуировать.

Как сообщал OBOZ.UA:

Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере Афганистана в ночь на 3 ноября. В результате стихийного бедствия погибли десятки людей, еще сотни человек получили ранения.

27 октября на западе Турции произошло мощное землетрясение, которое заставило жителей бежать из своих домов на улицы. Сильные подземные толчки почувствовали жители Стамбула, Измира, Балыкесира и еще нескольких районов страны.

На юго-востоке Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,4, которое всколыхнуло остров Минданао. Очаг залегал на глубине более 58 километров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!