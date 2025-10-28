В Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1: есть разрушения. Фото и видео

Вечером 27 октября на западе Турции произошло мощное землетрясение, которое заставило жителей бежать из своих домов на улицы. Сильные подземные толчки почувствовали жители Стамбула, Измира, Балыкесира и еще в нескольких районах страны.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на Агентство по управлению последствиями стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD). Турецкие медиа сообщают о повреждении зданий, но данных о погибших пока нет.

Толчки магнитудой 6,1 зафиксированы в городе Синдирги, в провинции Балыкесир. Землетрясение произошло в 22:48 по местному времени (в 21:48 по Киеву) на глубине около 6 километров.

Землетрясение ощущались также в Стамбуле, и в соседних провинциях Бурса, Маниса и Измир, сообщил телеканал Haberturk.

Повторные толчки

Впоследствии, после основного землетрясения, была зафиксирована серия повторных толчков (афтершоков). Самый сильный из них имел магнитуду 4,2.

Последствия землетрясения в Турции

Местные СМИ и власти сообщают, что некоторые здания получили повреждения. Также в пострадавших регионах есть отключения электроэнергии.

В частности в Синдирге зафиксировано разрушение по меньшей мере пяти домов. Стена одного из них обвалилась и повредила авто.

По словам очевидцев, это было длительное землетрясение, которое заставило напуганных жителей выбегать из своих домов.

Изображения, распространяющиеся в социальных сетях, показывают разрушенные здания, и людей, которые собираются на улицах, с ужасом осматривая руины.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу заверил, что серьезных негативных последствий для здоровья граждан не зафиксировано, однако информацию еще проверяют.

Министерство внутренних дел и AFAD немедленно начали полевые исследования и спасательные работы. Министр внутренних дел Али Ерликая заверил, что все спасательные команды активно работают на местах.

Турция расположена на пересечении крупных тектонических разломов, поэтому землетрясения здесь случаются часто. Так, провинция Балыкесир недавно также пострадала от землетрясения аналогичной магнитуды (6,1).

Как сообщал OBOZ.UA, 10 августа в провинции Балыкесир на северо-западе Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. В результате стихии обрушились по меньшей мере 16 зданий, один человек погиб и 29 получили ранения.

