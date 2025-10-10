Люди в панике выбегали на улицы: у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,4. Фото и видео

На юго-востоке Филиппин в пятницу утром произошло землетрясение магнитудой 7,4, которое всколыхнуло остров Минданао. Мощные подземные толчки вызвали панику среди местных жителей.

Видео дня

Люди выбегали из домов, спасаясь прямо на улицах. Об этом сообщает CNN.

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения располагался в 123 километрах от города Давао — крупнейшего на острове. Очаг залегал на глубине более 58 километров. Толчки зафиксировали около 9:45 утра по местному времени.

Сначала система предупреждения о цунами США объявила возможность формирования волн в районах Филиппин, Индонезии и Палау. Однако ближе к полудню угроза была отменена.

В соцсетях распространяются фото и видео, на которых видно, как земля буквально дрожит, люди кричат, падают или пытаются удержать равновесие. На рынке в Давао тряслись прилавки, а пожарные, дежурившие неподалеку, сидели на корточках под вой сирен.

Очевидец Джаймар Сесо рассказал CNN, что находился возле Регионального медицинского центра, когда началась сильная дрожь.

"Все люди в здании выбежали с громкими криками. Когда все стихло, на лицах был виден настоящий страх", – сказал он.

Пока о значительных разрушениях или жертвах не сообщается, однако власти оценивают ситуацию на месте.

Президент страны Фердинанд Маркос-младший заявил, что начаты поисково-спасательные работы и подготовлены экстренные команды.

Это уже второе мощное землетрясение за последние две недели – страна еще не оправилась после катастрофы на острове Себу, где магнитуда достигла 6,9. Тогда погибли по меньшей мере 72 человека, сотни были ранены, а тысячи потеряли дома.

Филиппины относятся к Тихоокеанскому "огненному кольцу" – зоны мощной сейсмической активности, где сосредоточено более половины вулканов мира. Поэтому страна регулярно переживает землетрясения и извержения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Афганистане произошло мощное землетрясение магнитудой 6,0. Подземные толчки ощущались на востоке страны вблизи границы с Пакистаном. В результате стихийного бедствия известно о по меньшей мере 600 погибших и 500 раненых в районах Нур-Гуль, Соки, Ватпур, Маноги и Чападаре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!