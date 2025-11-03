В Афганистане произошло мощное землетрясение: десять человек погибли, сотни ранены. Фото и видео

Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере Афганистана в ночь на понедельник, 3 ноября. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 10 человек, еще около 260 получили ранения.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. По информации местных властей, количество жертв и пострадавших вероятно будет увеличиваться.

Значительным разрушениям подверглись отдельные районы провинций Балх и Саманган

В Геологической службе США проинформировали, что эпицентр землетрясения находился на глубине 28 км, вблизи города Мазари-Шариф, население которого составляет примерно 523 тысячи человек.

"По состоянию на сегодняшнее утро сообщалось о 150 раненых и семь погибших, которых перевели в медицинские центры", – сказал представитель департамента здравоохранения Самим Джоянда.

Он добавил, что количество погибших определено по данным больниц, собранным по состоянию на утро понедельника. Министерство обороны Афганистана отметило, что наибольшим разрушениям подверглись отдельные районы провинций Балх и Саманган, где погибло значительное количество людей.

На место происшествия сразу прибыли военные, спасатели и экстренные службы, которые начали поисково-спасательные работы, эвакуацию раненых и оказание помощи пострадавшим семьям.

По словам представителя Министерства здравоохранения Шарфата Замана, спасательные операции продолжаются, и количество жертв может увеличиться.

"Медицинские бригады прибыли на место происшествия, и все ближайшие больницы переведены в режим готовности", – подчеркнул он.

Напомним, в конце августа в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,0. Подземные толчки ощущались на востоке страны вблизи границы с Пакистаном. В результате стихийного бедствия известно по меньшей мере о 600 погибших и 500 раненых в районах Нур-Гуль, Соки, Ватпур, Маноги и Чападаре.

Как писал OBOZ.UA, 27 октября в Турции произошло мощное землетрясение. Сильные подземные толчки ощутили жители Стамбула, Измира, Балыкесира и еще нескольких районов страны. Землетрясение произошло на глубине около 6 километров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!