В Мали повстанцы атаковали крупную колонну с российскими наемниками из «Африканского корпуса» — Reuters

Российские наемники "Африканского корпуса" и военные Мали подверглись нападению на севере страны утром в четверг, 9 июля. По данным источников, удар был нанесен по крупной колонне, которая двигалась в направлении города Анефис, где с начала июля продолжаются бои.

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Об атаке сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в сфере безопасности и представителя одной из вооруженных группировок. Один из собеседников агентства заявил, что в колонне находились более 200 российских бойцов "Африканского корпуса" и более 100 военнослужащих армии Мали.

Под ударом на севере

Ответственность за нападение взял на себя представитель Фронта освобождения Азавада (FLA), возглавляемого туарегами. Участвовала ли в атаке связанная с "Аль-Каидой" группировка Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimin (JNIM), пока неизвестно.

По информации Reuters, ещё в начале недели другая военная колонна, также направлявшаяся на север страны, подверглась аналогичной атаке. Бои в районе Анефиса продолжаются после масштабных нападений на позиции армии Мали, которые FLA и JNIM совершили 4 июля.

Ход боевых действий

Три источника Reuters сообщили, что во время столкновения авиационную поддержку войскам Мали оказал соседний Нигер. В то же время агентству не удалось получить комментарий от военных Нигера. Представители армии Мали также не ответили на запрос о ситуации.

"Африканский корпус" россиян поддерживает правительственные силы Мали в борьбе с вооружёнными группировками, действующими в стране с 2012 года. В апреле FLA и JNIM уже проводили совместную масштабную операцию, в ходе которой атаковали аэропорт в столице Бамако. По данным Reuters, тогда погиб министр обороны страны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Фронт освобождения Азавада (ФОА) в Мали устроил засаду на колонну, принадлежащую российскому Африканскому корпусу. В результате был сбит российский военный вертолёт, а также уничтожено несколько грузовиков и технических транспортных средств.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что наемников Путина изгнали из ключевого африканского города. Так, после наступления туарегских сепаратистов и боевиков, связанных с "Аль-Каидой", российский "Африканский корпус" покинул стратегический город Кидаль на севере Мали. Аналитики назвали это отступление серьёзным ударом по репутации Москвы, которая в последние годы активно наращивала влияние в Сахеле.

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