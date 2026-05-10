Наемников Путина выгнали из ключевого африканского города: что это значит для региона

После наступления туарезских сепаратистов и боевиков, связанных с "Аль-Каидой", российский "Африканский корпус" оставил стратегический город Кидаль на севере Мали. Аналитики назвали это отступление серьезным ударом по репутации Москвы, которая последние годы активно наращивала влияние в Сахеле.

Видео дня

По данным CNN, 25 апреля боевики Jama'at Nusrat al-Islam al-Muslimin (JNIM), связанного с "Аль-Каидой", вместе с туарезскими сепаратистами начали масштабное наступление на севере страны. За короткое время они захватили несколько военных баз и окружили Кидаль.

Российский "Африканский корпус", который после ЧВК "Вагнер" перешел под контроль Минобороны РФ, договорился о выходе из города. Уже 26 апреля Фронт освобождения Азавада (FLA) заявил в соцсетях, что Кидаль "теперь свободен".

После отступления российских сил в сети появились видео, где туарезские бойцы насмехаются над колонной российской техники. Аналитики считают, что эти кадры нанесли дополнительный удар по имиджу Москвы в Африке.

Почему Кидаль имел важное значение для России

В 2023 году малийская армия вместе с российскими наемниками захватила Кидаль и вытеснила оттуда повстанцев. Тогда Россия показала усиление своего влияния в Сахеле после ухода западных военных миссий из региона.

После переворотов 2020 и 2021 годов военная хунта Мали прекратила сотрудничество с Францией и миротворцами ООН и обратилась за военной поддержкой к Москве. Теперь потеря Кидаля поставила под сомнение эффективность этой стратегии.

Ситуацию усугубило убийство министра обороны Мали Садио Камары, который поддерживал сближение с Россией. Смертник взорвал автомобиль возле его дома неподалеку от Бамако. Ответственность за нападение взяла на себя группировка JNIM.

На фоне новых атак JNIM пригрозила полностью заблокировать Бамако и призвала к восстанию против военной хунты. Поэтому обещания режима стабилизировать ситуацию при поддержке России выглядят все слабее.

Репутационный удар для Москвы

Аналитики заявляют, что Россия не смогла решить главные проблемы Сахеля. Специалисты указывают на коррупцию, слабое управление, социальное неравенство и межэтническую напряженность, которые продолжают подпитывать радикализацию.

Директор сенегальского центра Timbuktu Institute Бакари Самбе назвал потерю Кидаля серьезным репутационным ударом для Кремля. Руководитель программы Сахеля фонда Konrad Adenauer Foundation Ульф Лессинг заявил, что отступление российских сил может снизить доверие к "Африканскому корпусу" среди африканских партнеров Москвы.

Несмотря на это, Мали пока не имеет полноценной альтернативы России. Вместе с Буркина-Фасо и Нигером страна создала Альянс государств Сахеля (AES) и начала покупать оружие у Китая и Турции. При этом эксперты считают, что Москва остается единственным партнером, готовым напрямую участвовать в боевых операциях против повстанцев.

Ранее OBOZ.UA сообщал, Россия пытается пополнять потери своей армии, вербуя наемников из Африки. Большинство из них едут в РФ из-за желания подзаработать на вполне гражданских вакансиях, а потом оказываются на войне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!