В Мали повстанцы сбили вертолёт российского Африканского корпуса и близки к захвату города Анефис. Фото и видео

Фронт освобождения Азавада (ФОА) в Мали устроил засаду на колонну, принадлежащую российскому Африканскому корпусу. Это произошло, когда колонна выдвигалась из малийского города Гао в Анефис для подкрепления города на фоне продолжающихся атак.

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В результате был сбит российский военный вертолёт, а также уничтожено несколько грузовиков и технических транспортных средств. Об этом сообщили OSINTWarfare в соцсети X, издание Le Monde и Astra.

Что известно

5 июля в сети появилось видео с падением вертолета в пустыне, похожего на Ми-24 или Ми-35. Также на кадрах видны люди с оружием и в гражданской одежде, вероятно, туареги, возле горящего вертолета. Также на видео видны горящие военные грузовики.

"В ходе засады был сбит российский вертолёт Ми-24, а также уничтожено несколько грузовиков и технических машин", – говорится в сообщении.

Информацию о сбитом вертолете Ми-24 "Африканского корпуса" Министерство обороны России подтверждает и турецкий журналист Махмут Бозарслан. Он отметил в соцсети Х, что все, кто находился на борту, погибли. При этом он называет другое местоположение.

"Повстанцы-туареги в северной части Мали сбили вертолёт Ми-24, принадлежащий Африканскому корпусу Министерства обороны России (бывшая группа Вагнера). Инцидент произошел в районе Тинзауатен недалеко от границы с Алжиром, в результате чего весь экипаж и российские наемники на борту вертолета погибли", – написал он.

Как отмечается в материале со ссылкой на европейские издания, в Мали повстанцы и джихадисты атаковали позиции армии и проправительственных сил сразу в нескольких районах страны. Под удары попали города Анефис, Агельхок и Гао на севере, Севари и район Конни в центральной части страны, а также тюрьма в Кениероби к югу от Бамако.

Отмечается, что основной целью стал малийский город Анефис, имеющий стратегическое значение, поскольку является практически последним опорным пунктом для малийской армии и "Африканского корпуса" Минобороны РФ в регионе Кидаль.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что наемников Путина изгнали из ключевого африканского города. Так, после наступления туарегских сепаратистов и боевиков, связанных с "Аль-Каидой", российский "Африканский корпус" покинул стратегический город Кидаль на севере Мали. Аналитики назвали это отступление серьёзным ударом по репутации Москвы, которая в последние годы активно наращивала влияние в Сахеле.

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