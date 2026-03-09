В Ливане в результате израильской атаки уничтожен 'дом русской культуры': превратился в руины. Видео

В Ливане в результате израильского авиаудара было полностью разрушено здание, где располагался "Дом русской культуры". Удар пришелся на город Набатия на юге страны.

По предварительным данным, жертв в результате атаки нет, однако само сооружение превратилось в руины. Об этом сообщают медиа.

По словам руководителя заведения, накануне израильские истребители нанесли удар по городу Набатия, который расположен на юге Ливана. Именно во время этой атаки было разрушено здание, где работал Дом русской культуры.

Речь идет о пятиэтажном сооружении, которое было полностью уничтожено в результате удара. В здании размещались различные организации, а на первом этаже функционировал социально-культурный центр.

После атаки дом фактически превратился в руины. По словам директора заведения, несмотря на масштабные разрушения, в результате удара никто не пострадал.

Дом русской культуры работал в Набатии более двух десятилетий — с 2004 года. За это время он стал одним из культурных центров в городе.

В центре проводились курсы русского языка для местных жителей, а также различные образовательные и творческие занятия для детей. В частности, там организовывали уроки музыки и рисования.

Кроме того, в помещении регулярно проходили культурные мероприятия – творческие вечера, встречи и другие события, связанные с популяризацией русской культуры.

Что предшествовало

Еще 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. К атаке также присоединились Соединенные Штаты.

Уже в первый день войны израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране были ликвидированы лидер Ирана Али Хаменеи и еще несколько высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В ответ Иран начал осуществлять ракетные обстрелы – сначала Израиля, позже по другим странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США.

Причем Тегеран официально заявил, что будет "защищаться без всяких ограничений".

