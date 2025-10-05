Путин пригрозил США на случай поставки Украине 'Томагавков'

Российский диктатор Владимир Путин отчаянно пытается воспрепятствовать возможным поставкам Украине американских дальнобойных ракет "Томагавк". После публичных уверений о том, что Россия якобы способна их "сбивать", он решил "пригрозить" США на случай принятия решения о дополнительной помощи Киеву.

Видео дня

"Надавить" на президента США Дональда Трампа Путин попробовал угрозой "разрушения отношений" между двумя странами. Манипулировать расположением к себе американского лидера он попытался в ходе комментария кремлевскому придворному пропагандисту Павлу Зарубину.

Чем грозит Путин Трампу

В интервью, записанном, по словам Зарубина, сразу после выступления Путина на Валдае 2 октября, российский диктатор озвучил "последствия" для Вашингтона в случае принятия решения о поставках Украине высокоточных дальнобойных ракет "Томагавк".

В этот раз он не грозил "Орешником", не намекал на "неприятности", которые могли бы произойти с американскими военными объектами, и не обещал, что Россия может начать бить по логистике поставок американских вооружений в Украину.

Вместо этого Путин попытался надавить на иррациональную симпатию, которую к нему, похоже, испытывает Трамп, а также на его стремление к сотрудничеству между США и РФ.

"Вы говорили об президенте США. Там были вопросы, связанные с обсуждением проблем, связанных с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности, это "Томагавки" и так далее. Ну, я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений. Во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в наших отношениях. Так что я говорю то, что думаю. А как там уже будет складываться – зависит не только от нас. И не только от них", – ответил диктатор на вопрос пропагандиста о том, "дойдут" ли до США и Европы посланные Кремлем из Валдая "сигналы".

Предыдущие заявления Путина

Интересно, что со сцены международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин говорил несколько другое. В частности, изо всех сил пытался скрыть страх от появления на вооружении Сил обороны Украины американских "Томагавков".

"Что касается "Томагавков", то это мощное оружие... Оно, правда, уже такое, не совсем современное, но мощное и представляющее угрозу", – заявил диктатор, добавив, что эти американские ракеты "вообще не изменят положение на поле боя".

При этом Путин уверен, что российская ПВО без проблем будет сбивать "Томагавки".

"Были же ATACMS. И что? Да, наносили определенный ущерб. В конце концов системы ПВО России приспособились, начали их сбивать. Могут „Томагавки" нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать", – заявил диктатор.

При этом он снова попытался сделать вид, что Россия столько лет безуспешно воюет не с украинской армией, а с Западом.

"Нанесет ли это [применение „Томагавков"] ущерб нашим отношениям, в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля? Конечно, нанесет. Применять „Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США", – ввернул в свой ответ шантаж "отношениями" с Трампом Путин.

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность получения "Томагавков". По его словам, "Украина передала Трампу список на $90 млрд".

