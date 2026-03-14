В Израиле заявили о 'решающей фазе' войны с Ираном

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что война против Ирана набирает большей агрессии со стороны Тегерана. Операция сейчас вступает в "решающий период, который продлится столько, сколько потребуется".

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Израиля. Заявление военного ведомства цитирует The Times of Israel.

"Только иранский народ может положить этому конец путем решительной борьбы, до падения террористического режима и спасения Ирана", – добавил он.

Эскалация операции против Ирана усиливается

Такое заявление он сделал во время военного совета, который Кац провел сегодня утром с главнокомандующим ЦАХАЛа Эялем Замиром и высшим военным командованием Армии обороны страны. Он высоко оценил удары США по объектам, которые Вашингтон назвал военными целями в центре экспорта нефти Ирана – на острове Харг.

"Глобальная и региональная борьба против Ирана, возглавляемая президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, обостряется и вступает в решающую фазу, которая продлится столько, сколько нужно", — сказал Кац, и добавил, что морги больниц в Иране переполнены, но настаивал, чтосреди погибших нет гражданских.

Напомним, ранее в Армии обороны Израиля заявили, что недавно нанесли удар по очередному ядерному объекту "Талеган" в Иране. По словам военных, там разрабатывались"критически важные возможности в разработке ядерного оружия", а сам объект находился вблизи Тегерана.

В то же время ЦРУ заявило, что режим аятолл в Иране может добраться до высокообогащенного урана через узкий вход в разрушенные подземные бункеры. Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможностьотправки армейского спецназа для его вывоза из Исфахана, Натанза и Фордо.

Как сообщал OBOZ.UA в пятницу, 13 марта, Иран совершил очередную ракетную атаку по Израилю. Хотя израильтяне задействовали свою известную ПВО "Железный купол", из-за указанного удара зафиксированы повреждения как минимум в трех городах в центральном районе страны: Тель-Авиве, Ришон-ле-Ционе и Шохами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!