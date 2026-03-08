Иран пытается достать обогащенный уран из разрушенных бункеров – медиа

Центральное разведывательное управление США заявило, что режим аятолл в Иране может добраться до высокообогащенного урана через узкий вход в разрушенные подземные бункеры. Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможностьотправки армейского спецназа для его вывоза.

Об этом сообщает газета The Telegraph. Уран оказался под огромным количеством руин после авиаударов по Исфахану, Натанзу и Фордо.

Что известно

Считается, что иранцы имеют по меньшей мере 450 кг 60% -обогащенного урана, который можно использовать для 11 ядерных боеголовок. Поэтому США и Израиль рассматривают возможность изъятия материала армейскими спецназовцами, или его обезвреживания.

"Возможно, в какой-то момент мы это сделаем. Не сейчас, но возможно позже. Если бы мы когда-нибудь это сделали, иранцы не смогли бы воевать наземно", – сказал президент США Дональд Трамп.

Один из американских чиновников добавил, что Белый дом обсуждал два варианта: либо полный вывоз урана, либо привлечение специалистов для его деактивации.

"Первый вопрос: где он? Второй вопрос: как мы к нему доберемся? В любом случае решение примет президент, Пентагон и ЦРУ", — сказал чиновник.

В прошлом году глава Белого дома, как пишет издание, не хотел изымать уран "из-за опасности", тогда как сейчас рассматривают отправку спецназа военной разведки.

Где лежит уран

Издание также публикует спутниковые снимки Maxar, где как информирует Вашингтон, хранится уран. По полученной информации, таких мест шесть:

Арак

В Араке удалось поразить тяжеловодную установку, которая помогает охлаждать ядерные реакторы. В результате этого образуется плутоний, что открывает еще один возможный путь длясоздания ядерной бомбы.

Бушер

В Бушере, в 450 милях от Тегерана, находится единственный коммерческий ядерный объект Ирана. Россия помогла построить объект и сейчас поставляет туда уран. Завод находится под наблюдением Международного агентства по атомной энергии ООН.

Исфахан

Там находится крупнейший ядерный исследовательский комплекс Ирана, на котором работают тысячи ученых-ядерщиков, расположены три китайских исследовательских реактора и авиабаза, а также заводы по производству беспилотников.

Натанз

В Натанзенаходится главный иранский объект обогащения урана, который, как сообщается, находится на глубине 40 метров под землей. Впервые его нашли в 2002 году, и это неотъемлемая часть ядерной программы Ирана. Израильские чиновники утверждают, что объект был "значительно поврежден" во время атак 7 марта.

Тегеран

В Тегеране поразили штаб-квартиру Организации по атомной энергии Ирана, гражданского органа, который контролирует ядерную программу страны. Там находится подаренный США в 1967 году ядерный реактор в рамках программы США времен Холодной войны "Атом ради мира".

Фордо

Ядерный объект в Фордо был тайно построен под горой вблизи Кума в 2009 году, что нарушает резолюции ООН. Объект защищен зенитными батареями и, судя по снимкам, спроектирован таким образом, чтобы выдерживать авиаудары. В 2023 году там фиксировали активность частиц высокообогащенного урана.

Напомним, израильские военно-воздушные силы утром 6 марта нанесли удар по подземному бункеру в Тегеране, который, по их данным, принадлежал бывшему верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Для атаки привлекли около 50 истребителей, которые сбросили примерно 100 бомб. Объект располагался под так называемым "руководящим комплексом" иранских властей.

Также OBOZ.UA сообщал, Соединенные Штаты Америки уничтожили авианосец иранского флота Shahid Bahman Bagheri, который был носителем ударных беспилотников, в самом начале операции "Эпическая ярость". Тот факт, что эта информация стала известной только сейчас, связан с иранской дезинформацией.

