В Индонезии в результате столкновения поездов погибли 14 человек, еще 84 пострадали. Фото и видео

В Индонезии произошла масштабная авария на железной дороге, вследствие которого погибли не менее 14 человек. Еще 84 человека получили ранения разной степени тяжести.

Два поезда столкнулись на большой скорости вблизи индонезийской столицы Джакарты. Об этом сообщает Reuters.

Подробности инцидента

Столкновение пригородного поезда и поезда дальнего следования произошло поздно вечером 27 апреля в Бекаси, недалеко от Джакарты. Генеральный директор индонезийской государственной железнодорожной компании PT KAI Бобби Расидин заявил, что число погибших возросло до 14 людей.

Глава индонезийского поисково-спасательного агентства Мохаммад Шафии заявил, что эвакуация завершена. По его словам, спасение заблокированных пассажиров из поврежденных вагонов было сложным процессом.

"Для проведения планомерной операции по извлечению тел нам потребовались специалисты с определенными навыками", – сказал он, добавив, что пассажиров больше не осталось, хотя спасатели примут меры, если обнаружат части тел, продолжая прочесывать обломки.

Основной удар пришёлся на вагон, предназначенный только для женщин. Шафии сказал, что все жертвы были женщинами, и большинство из них были зажаты обломками металла.

Перед тем как отцепить поезда, спасатели использовали угловые шлифовальные машины, чтобы разрезать металл вагонов и добраться до выживших.

Причины трагедии

Пригородный поезд сначала столкнулся с такси на путях, а затем в него врезался поезд дальнего следования. Индонезийская компания такси Green SM Indonesia сообщила, что такси, попавшее в аварию, входило в её автопарк.

Национальный комитет по безопасности транспорта Индонезии проводит расследование крушения. Компания такси заявила, что направила информацию властям для оказания помощи в расследовании.

